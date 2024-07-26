陳小焱角逐11區市議員：以身作則 助華人發聲

陳小焱不願以「進步派」或「溫和派」形容自己，如此意識形態的對抗對於提高當地居民的生活沒有意義，她強調對於提高「民生」的熱情，願以合理且實用的方式為社區謀福祉。（取自陳小焱競選網站）

「華裔 社區受到重創，李孟賢市長走了，我們的靈魂人物白蘭姐也離開了。沒多久又遇到疫情，社區的元氣一直沒有恢復。」正在競選第11區市議員的華人 第一代移民陳小焱（Chyanne Chen）回憶起金山華人參政的輝煌歲月。她指出，多位華人領袖的突然離世，導致與下一代領袖間出現斷層，華人面孔於是在金山政壇上銳減。作為一名教育者，她希望以身作則，幫助華人發聲，鼓勵更多年輕一代進入社區與公共服務領域。

來自廣東的陳小焱，15歲便隨家人移居美國。懂英文、沒有任何社會經驗的她，在第二年得到社區青年中心（CYC）的幫助，開始在小學圖書館實習，參加紅十字會的公益活動，被評為優秀代表，後到華府參加培訓，眼界大開。她表示，十分感激社區組織給予她成長的平台，在活動中鍛鍊自己的社會能力，建立人脈。

「我受益於社區，自然要回饋社區。」陳小焱說。

中華總商會會長劉運方（Donnald Lau）談及舊金山華裔缺乏政治代表的嚴峻性。七年前，舊金山擁有首位華裔市長。市議會中有五位、近一半的市議員為亞裔市議員，其中四位是華裔。

劉運方表示，從事公共服務事業需要長期承諾，過程中經濟與聲望的收益十分有限。但當成功成為民選官員，對於社區的貢獻將是巨大的。李孟賢市長推進了華埠 中央地鐵延長工程，將華埠與市中心相連；推進由社區組織主導可負擔住房項目的開發、翻修；爭取租客權益運動；支持金山僅剩的社區醫院東華醫院等，至今仍對華埠產生深遠影響。

陳小焱不願以「進步派」或「溫和派」形容自己，如此意識形態的對抗對於提高當地居民的生活沒有意義。她強調對於提高「民生」的熱情，願以合理且實用的方式為社區謀福祉。

陳小焱所競選的第11區，有著所有區畫中的最多的人口，且近一半都是亞裔，近三成為西裔，多數家庭為工薪階層。20多年在此的生活經驗告訴她，投資長者與兒童是重中之重。

她表示，第11區有著全市最多的14歲以下的兒童、以及人口稠密的長者社區。她主張投資更多的幼兒學校（Pre-school）、課後活動場所、圖書館等教育設施，以及社區娛樂中心、公共住房等服務長者生活。在公共安全方面，她要多方面支持一線應急人員的工作，解決執法機構的招募難問題，支持警員社區巡邏、社區大使等項目，以「預防犯罪大於治療」的方式保障公共安全。

劉運方以個人名義背書陳小焱的競選，稱她作為華裔移民，突破語言和文化的障礙，服務於工會、教育和社區組織，曾領導反ADA欺詐性起訴的工作。

「她具備市議員所應該具備的所有工作經歷，並且在當地生活超過20年，這是選民所期待的市議員候選人的資質。」劉運方說。