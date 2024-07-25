拍照1.5萬 范斯提名後首亮相灣區 下周一巴洛阿圖籌款

共和黨副總統候選人范斯被提名之後，下周一將首次亮相灣區，出席一場籌款會。（路透）

據福克斯新聞報導，共和黨 副總統候選人范斯 將在下周一晚出席一場在巴洛阿圖舉行的籌款會，希望借力自己在矽谷的關係為選舉助力。據悉此次籌款會由聖他克魯茲共和黨主辦。

這是范斯被提名之後首次亮相灣區，希望能現場一睹風采的話還是要付出不少真金白銀。如果想要在籌款晚宴上和范斯共進晚餐的話，兩人的票價是5萬元。

拍照的話要便宜一點，要1萬5000元。希望參加晚宴的人士，每人應該還要至少準備捐款3300元。

范斯耶魯大學畢業後曾經在矽谷從事風險投資工作。在億萬富翁薩克斯（David Sacks)的幫助下，范斯6月份就為川普的競選活動籌到1200萬元。

據紐約時報報導，范斯目前在籌款方面表現非常激進，已經將變現他的金主關係作為成為川普競選夥伴後的首要任務。雖說募款一直就是競選夥伴的職責，但范斯的團隊計畫在這方面更進一步–利用范斯早年在矽谷科技業的關係說服一些一直拒絕支持共和黨的金主。

據悉，范斯下周在全美至少有七場籌款會，其中兩場在加州 。除了周一晚備受矚目的巴洛阿圖晚宴外，7月31日他將前往加州中部農業地帶的科領加（Coalinga)參加由農業大亨哈里斯（John Harris)主持的籌款會。同場還會有加州重要的共和黨籌款人斯賓塞（Richard Spencer)。

值得注意的是，范斯在巴洛阿圖的籌款會並未像其他籌款會一樣列出主持人姓名。

川普需要一個可以幫助他大量籌款的競選夥伴，而副總統候選人范斯正急於顯示他的籌款能力。預計范斯在籌款數額展望較低的活動中也會挑起大梁。