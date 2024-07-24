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金山與廣州 簽署友好合作交流城市備忘錄

記者李怡／舊金山報導
「舊金山與廣州友好合作交流城市備忘錄」線上簽約儀式，22日晚間在舊金山駐美中華總會館舉行。（記者李怡／攝影）
「舊金山與廣州友好合作交流城市備忘錄」線上簽約儀式，22日晚間在舊金山駐美中華總會館舉行。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德與廣州市長孫志洋，22日晚間在舊金山駐美中華總會館內舉辦了「舊金山與廣州友好合作交流城市備忘錄」線上簽約儀式，以進一步加深中美地方合作與民間友好交流。

當晚，舊金山禮賓部部長穆杜(Maryam Muduroglu）、Global SF執行主席趙翠薇（Darlene Chiu Bryant）、中國駐舊金山領館總領事張建敏、中華總會館總董楊國興、警察委員會委員余健全（Larry Yee），以及來自僑界文化、藝術、商業等傑出代表共同出席了會議。

出席會議的舊金山當地代表。（記者李怡／攝影）
出席會議的舊金山當地代表。（記者李怡／攝影）

廣州和舊金山有著悠久的文化交流與合作傳統。廣州是進入中國內陸的重要門戶，舊金山是科技創新中心，也是全美最大的華埠人口所在地，長期以來兩市保持雙邊貿易等友好活動往來。

布里德表示，舊金山當地華人大多是廣州人的後裔，並塑造了這個城市的歷史和文化。舊金山與廣州之間的情感聯繫，遠遠超出了貿易和投資的範圍。願結為友好城市後，在此基礎上再接再厲，打造一個充滿創新、融合與協作的未來。 

布里德感謝孫志洋市長和廣州市政府，在她訪華期間的熱情款待。

布里德(右二)與出席會議的廣東省企業家代表。（記者李怡／攝影）
布里德(右二)與出席會議的廣東省企業家代表。（記者李怡／攝影）

孫志洋市長線上致詞表示，很開心廣州與舊金山開啟友城交流灣區合作的新篇章，並代表廣州市政府與全市人民，對兩市備忘錄的簽署表示熱烈祝賀。他回憶，今年4月，對布里德訪華期間進行的文旅交流對話，留下深刻印象。廣州作為中國著名的僑鄉，100多年前，許多中國僑民從廣州出發來到美國，在舊金山等地建立起歷史悠久的華裔社區，為中美人文交流發揮重要作用，願未來兩市在多個領域展開積極深入的合作與交流互動。

舊金山領館總領事張建敏表示，面向未來，兩市合作的前景更為廣闊。中美灣區間交流合作前景廣闊。作為兩大灣區核心城市，廣州市與舊金山的合作大有可為。期待雙方以簽署諒解備忘錄為新起點，進一步加強經貿、科技、人文、教育等領域務實合作，不斷擴大人員往來和青少年交流，造福雙方民眾，協助中美關係改善發展。

出席會議的傑出僑胞代表。（記者李怡／攝影）
出席會議的傑出僑胞代表。（記者李怡／攝影）

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