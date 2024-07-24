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灣區高科技主管被騙40萬購屋頭款 收2封催款電郵揪騙徒

編譯林思牧／綜合報導
灣區CNBC電視台報導這宗房地產騙局。 (灣區CNBC電視截圖)
灣區CNBC電視台報導這宗房地產騙局。 (灣區CNBC電視截圖)

灣區一位55歲的高科技女主管，今年1月好不容易打敗三位對手買到一間夢想屋，卻被網路騙徒騙走了40萬元頭款，那是她努力一生存下來的所有積蓄。接下來的半年她的生活充滿了恐慌疑懼，最近她的40萬元終於回到她的帳戶，因為她的機警躲過一場大難，但還是飽受六個月的折磨。

灣區CNBC電視台報導，羅比勒(Rana Robillard)花了一年的時間，要找一間她和女兒的夢想家園，終於在舊金山郊區的奧倫達(Orinda)看到一間剛重新裝潢完成的漂亮獨立屋。與賣家簽約以後，1月下旬房貸經紀公司用電郵通知她，把40萬元的頭款匯進一個指定的摩根大通（JP Morgan）帳戶，1月29日她把錢匯進去。

第二天，她又看到一個幾乎一樣的電郵，催她把頭款匯入另一個帳戶。她在軟體業工作了25年，馬上就想到是受騙了。跟房貸經紀公司的人員聯絡以後，她發現前一天匯進去的帳戶，是網路騙徒設局的。

她告訴CNBC的記者，她跟四家有關係的銀行的人員聯繫，發現有人藏身在房地產貸款業的系統中。那人看得到這宗交易進行的步驟，就在她應該匯入頭款之時，搶先一步送電郵給羅比勒，指定匯款的帳戶。

幸好羅比勒很機警，馬上通知銀行這件騙局。收款帳戶裡的錢還在，被銀行凍結了，她在2月2日收到銀行的確認電郵，心裡鬆了一口氣。但即便如此，接下來的六個月，挫折阻礙一重接一重，她始終沒辦法把錢取回來，有時候她覺得她的畢生積蓄就此沒了。那棟夢想屋最後重新上市，以165萬元賣給了另一人。

由於有歹徒藏身在房貸系統中，這種房地產詐騙很難預防。羅比勒終於在7月中旬收到兩筆錢，第一筆是15萬元，第二筆是25萬元，她也被執法機關允許向外透露這個事件的內情。

她希望讀者以她為鑑她做錯的地方是，當她接到第一封電郵的時候，應該馬上跟Title公司電話聯繫，跟認識的人確認匯款的帳戶。直到今天，執法單位還是沒查出是誰在搞鬼。

羅比勒是一位在科技公司工作了25年的資深人士，其中，包括在網路安全公司的經驗。她的遭遇說明了網路犯罪日益複雜的本質。詐欺者能夠滲透抵押貸款經紀人、房地產經紀人、律師等人的電子郵件系統，透過發送看似來自受信任方的電子郵件或電話來等待最佳時機進行攻擊。

房地產 貸款 灣區

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