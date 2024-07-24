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海傍公路永久關閉？市議員陳詩敏、殷嘉立看法不同

記者李怡／舊金山報導
23日特別聽證會議上，日落區居民（右）向殷嘉立（左）表示反對關閉大公路。（記者李怡╱攝影）
23日特別聽證會議上，日落區居民（右）向殷嘉立（左）表示反對關閉大公路。（記者李怡╱攝影）

自疫情以來，海傍公路(Great Highway，又稱大公路)在周末關閉，給民眾當作臨時戶外活動空間。近日，在市長布里德(London Breed)和五位市議員的支持下，準備將把是否使這段兩哩最終永久無車化的提案，交由選民在今年11月投票決定，遭到當地居民的強烈反對。

關於此路段是否關閉，在社區內已爭論多年。對此第四區市議員殷嘉立與第一區市議員陳詩敏的看法各不相同。

陳詩敏向本報表示，反對關閉海旁公路。因關閉一條道路，就是減少了一份便利。海傍公路是第一區和第四區民眾就醫和出行的必經之路，不會因為將道路改成公園之後，就沒有風沙侵蝕的自然現象。在改造交通建造公園還沒有具體的改造計畫時，就將提案成為公投案，並不成熟。且將公路改建成公園的預算也沒有具體來源。她說，改善目前交通狀況，讓居民有更多選擇權利，才更切合實際。

殷嘉立向本報表示，社區內的各項公共設施建設，都是要憑藉社區關係組織或個人的捐款。如舊金山知名的普西迪歐公園，以及紐約的中央公園的建設，均是來自個人籌款和公共募款，並沒有動用到城市預算。

反對關閉海傍公路的居民表示，第一區和第四區的居民都依賴這條公路，被視為兩個區域的重要交通要道。海傍公路就像臍帶一樣連結兩個區的許多家庭，他們需要這條公路上下學、通勤、探望親友，並為周遭交通提供支援。

殷嘉立回應，公投提案不會關閉整條濱海大公路，從列治文區到林肯路之間的路段將繼續向汽車全天候開放，通行無阻進入懸崖小屋餐館（Cliff House）、海灘木屋（Beach Chalet）、足球場和海洋海灘（Ocean Beach）停車場，以及從林肯來日落社區的任何地方，跟現在一樣。

他還表示，對該路段是否應該成為公園，反饋意見不一。在2022年11月中期選舉的I提案，即「要求完全開放大公路提案」，以65%對35%失敗告終。

I提案的失敗意味著臨時公園試點計畫可以繼續。因此該路段在周末用作公園，工作日恢復為沿海公路。但這是一項臨時安排，並將於2025年底結束。隨著支持和反對方的爭執只會加劇。如果今年11月選民不做出決定，市府將被迫應對該公路的問題。 市議會將可能於2025年立法將公路關閉，且今年11月後到2026年6月前都不會再有選舉。

殷嘉立說，這就是為什麼需要在今年的11月的選舉中，一勞永逸地決定該路段是否要成為一個公園。如此重大決定，應該讓選民直接表決。

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