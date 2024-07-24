平權法案廢除周年 專家：亞裔大學院校註冊率下降

亞裔美國人社區受到「模範少數族裔」神話的困擾。（EMS提供）

高等法院在2023年6月決定禁止公立和私立教育機構在錄取過程中考慮種族因素，震動了高等教育界。2024年的年中報告顯示，雖然非白人族裔學生的高校申請達到創紀錄的數量，但史無前例的聯邦學生補助延遲，預計將導致高校註冊率下降，特別是對與非白人族裔學生來說。

少數族裔媒體（EMS）日前邀請教育政策、法律和民權方面的專家，討論法庭禁止公立和私立教育機構在錄取中考慮族裔後的新趨勢。與會者一致認為，聯邦補助的延遲，及註冊率因此而受到的影響，令有色人種學生未來的道路難以看清。

聯邦學生補助免費申請（FAFSA)的延遲和錯誤始於2023年10月1日的申請截止日期被推遲到2023年12月31日。後面又出現一張新的申請表，但表上用來計算補助金額的公式卻是錯誤的。

亞裔 公正促進會（AAJC)主席和執行主任John C. Yang說︰「通過使用『零和』這樣的詞語，平權 法案的廢止，將亞裔社區與其他少數族裔社區割裂開來。」他表示，在審理過程中，地區法院法官在大量舉證後發現沒有數據表明亞裔受到了歧視。而在高等法院裁決之前，哈佛大學的新生中大約26%到28%都是亞裔美國人。

John C. Yang認為，高等法院的決定也對亞裔不利，即使從大學畢業多年後亞裔也會受惠於多元化的舉措。他說︰「亞裔社區受到『模範少數族裔』神話的困擾。宣稱亞裔的表現優於社會總體，平權法案和『多元、平等和包容（DEI)』項目對亞裔來說沒用，是背離現有人口數據的。」

例如，亞裔占比總人口的7%，但卻只占比美國公司執行層的3%。一旦從公司入門級別上升到最高管理層或是董事會層級，亞裔就下降了80%。白人員工相比亞裔被提拔的機率要高2倍。事實上，亞裔白領員工是所有種族中被提拔到管理層的機率最小的。

Yang說：「教育機會均等從來不是『零和遊戲』。我們聽過很多亞裔美國學生因為不清楚自己的申請會被怎樣對待而不願申請某所大學的事情。」

「大學機會運動」政策研究主任萊迪（Vikash Reddy）表示，因為聯邦補助金的意外延遲，包括耶魯大學 在內的很多大學都推遲了註冊決定的截止日期。他說：「我們還不知道新一年的新生班級會是什麼樣的，甚至無法確定這對少數族裔申請錄取的影響，因為大學的種族和族裔數據和錄取數據是分開來的。」