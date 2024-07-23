金山華埠社區會議 傾聽商家民眾心聲

參與社區會議的商戶和居民代表們。（記者李怡╱攝影）

繼首次華埠 市政會議成功後，舊金山 中華總會館再次聯合舊金山社區聯盟（SFCAUSE）和華鷹會（Wah Ying Club），22日在中華總會館勝利堂舉辦社區座談會，探討舊金山現狀與未來。會議亮點是為華埠居民和小型商業主提供直接向城市領袖提問的機會，並表達目前華裔社區所面臨的挑戰和困難。

座談會邀請了舊金山市律師邱信福（David Chiu）和舊金山市政小商業辦公室行政主任湯凱蒂（Katy Tang）參加。

邱信福向參加座談會的小商業和社區代表詳細介紹了市府律師辦公室的職責，以及如何與社區共同努力改善舊金山的治安和生活環境。

邱信福表示，市府律師辦公室處理民事法而非刑事法，代表市政府而非個人。如為市府各部門提供法律諮詢核准立法與合同、提起平權訴訟等。辦公室內的300多名律師，代表市內100多個城市部門委員會和委員，包括公共衛生部、公眾服務、警察、消防、公共工程、規畫、兒童青年家庭、休閒公園局、港口以及公共事業等市政部門。

湯凱蒂特別提醒華埠小商業，可以登陸市府網站sf.gov/adagrant，申請ADA無障礙通行補助金，最高可獲得高達1萬元的補助金。

湯凱蒂表示，小型商業辦公室現正持續接受申請中，且是先提交先審核的機制，目前可接受線上申請。如有任何疑問歡迎商戶撥打市府的服務熱線，市府提供免費的商業諮詢。

社區會議尾聲，邱信福和湯凱蒂回答了華埠居民，關於公共安全、反亞裔仇視、盜竊、毒品、遊民的提問，為民眾答疑解惑。

華鷹會主席李天壽（Jeff Lee）表示，會議允許居民和小商業主直接向城市領袖發問，表達社區所面臨的挑戰和困難。仇恨暴力犯罪 不斷發生，市府和執法機構的干預遠遠不夠，所以社區要增加與市政府官員的直接對話，表達緊迫性。

他表示，這次會議的目標是給予社區民眾、仇恨犯罪的受害者、小商業主與城市領袖直接對話的機會，直接表達社區所面臨的挑戰和困難，並要求市政府做出實際的行動。