我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西面臨野火危機 3000萬人身處高溫警報

川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架

金山華埠社區會議 傾聽商家民眾心聲

記者李怡╱舊金山報導
參與社區會議的商戶和居民代表們。（記者李怡╱攝影）
參與社區會議的商戶和居民代表們。（記者李怡╱攝影）

繼首次華埠市政會議成功後，舊金山中華總會館再次聯合舊金山社區聯盟（SFCAUSE）和華鷹會（Wah Ying Club），22日在中華總會館勝利堂舉辦社區座談會，探討舊金山現狀與未來。會議亮點是為華埠居民和小型商業主提供直接向城市領袖提問的機會，並表達目前華裔社區所面臨的挑戰和困難。

座談會邀請了舊金山市律師邱信福（David Chiu）和舊金山市政小商業辦公室行政主任湯凱蒂（Katy Tang）參加。

邱信福向參加座談會的小商業和社區代表詳細介紹了市府律師辦公室的職責，以及如何與社區共同努力改善舊金山的治安和生活環境。

邱信福表示，市府律師辦公室處理民事法而非刑事法，代表市政府而非個人。如為市府各部門提供法律諮詢核准立法與合同、提起平權訴訟等。辦公室內的300多名律師，代表市內100多個城市部門委員會和委員，包括公共衛生部、公眾服務、警察、消防、公共工程、規畫、兒童青年家庭、休閒公園局、港口以及公共事業等市政部門。

湯凱蒂特別提醒華埠小商業，可以登陸市府網站sf.gov/adagrant，申請ADA無障礙通行補助金，最高可獲得高達1萬元的補助金。

湯凱蒂表示，小型商業辦公室現正持續接受申請中，且是先提交先審核的機制，目前可接受線上申請。如有任何疑問歡迎商戶撥打市府的服務熱線，市府提供免費的商業諮詢。

社區會議尾聲，邱信福和湯凱蒂回答了華埠居民，關於公共安全、反亞裔仇視、盜竊、毒品、遊民的提問，為民眾答疑解惑。

華鷹會主席李天壽（Jeff Lee）表示，會議允許居民和小商業主直接向城市領袖發問，表達社區所面臨的挑戰和困難。仇恨暴力犯罪不斷發生，市府和執法機構的干預遠遠不夠，所以社區要增加與市政府官員的直接對話，表達緊迫性。

他表示，這次會議的目標是給予社區民眾、仇恨犯罪的受害者、小商業主與城市領袖直接對話的機會，直接表達社區所面臨的挑戰和困難，並要求市政府做出實際的行動。

中華會館總董楊國興、中華總商會主席劉運方、陽和會館主席陳國慶、岡州會館主席張逢濯、美化華埠行動委員會創始人勞微笑、中華總會館通事劉榮浩、舊金山社區聯盟（SFCAUSE）主席伍宗德（Dennis Wu）、第三區市議員候選人黎慧心、李爾德等出席活動。舊金山警委余健全主持社區會議。

市府律師邱信福向參加座談會的小商業和社區代表詳細介紹了，市府律師辦公室的職責。（...
市府律師邱信福向參加座談會的小商業和社區代表詳細介紹了，市府律師辦公室的職責。（記者李怡╱攝影）
參加座談會的華埠商戶無不認真聽講，有些還仔細地做筆記。（記者李怡/攝影）
參加座談會的華埠商戶無不認真聽講，有些還仔細地做筆記。（記者李怡/攝影）
舊金山市政小商業辦公室行政主任湯凱蒂特別提醒華埠小商業，要積極申請ADA無障礙通...
舊金山市政小商業辦公室行政主任湯凱蒂特別提醒華埠小商業，要積極申請ADA無障礙通行補助金。（記者李怡╱攝影）
華鷹會主席李天壽（Jeff Lee）表示，會議亮點是允許居民和小商業主直接向城市...
華鷹會主席李天壽（Jeff Lee）表示，會議亮點是允許居民和小商業主直接向城市領袖發問。（記者李怡╱攝影）
出席社區會議的社區領袖與華裔代表們。（記者李怡╱攝影）
出席社區會議的社區領袖與華裔代表們。（記者李怡╱攝影）

舊金山 華埠 暴力犯罪

上一則

舊金山民主黨官員，支持賀錦麗任總統候選人

延伸閱讀

舊金山民主黨官員，支持賀錦麗任總統候選人

舊金山民主黨官員，支持賀錦麗任總統候選人
加州民主黨代表邱信福 謝拜登無私 挺賀錦麗參選

加州民主黨代表邱信福 謝拜登無私 挺賀錦麗參選
華裔加州民主黨代表 挺賀錦麗參選

華裔加州民主黨代表 挺賀錦麗參選
華裔加州民主黨代表：感謝拜登無私 支持賀錦麗參選

華裔加州民主黨代表：感謝拜登無私 支持賀錦麗參選
金山現狀與未來 中華總會館22日邀邱信福、湯凱蒂座談

金山現狀與未來 中華總會館22日邀邱信福、湯凱蒂座談

熱門新聞

創投家薩克斯在共和黨全代會上，強烈抨擊他住家所在的舊金山面臨的嚴峻問題。(圖取自薩克斯臉書)

億萬富豪批民主黨把金山治理成「化糞池」

2024-07-18 12:50
位於庫比蒂諾的蘋果總部。 (谷歌地圖)

蘋果再砸5千萬建400間可負擔住房 計畫預計2年完工

2024-07-18 18:26
海畔卡美爾的Misiôn de San Carlo Borromeo福傳教堂。 (谷歌地圖)

北加州富裕又安詳小城海畔卡美爾 6成居民不想設地址

2024-07-18 18:48
特勤工作人員在槍擊發生後保護川普。（美聯社）

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

2024-07-14 13:44
范斯(右)與妻子7月15日參加共和黨全國大會時，受到黨員熱烈歡迎。 (美聯社)

川普擇范斯搭檔 矽谷掌聲響 馬斯克︰象徵「勝利在望」

2024-07-17 15:58
唐先生出於好奇，自己登入系統嘗試操作。不知道什麼原因，盤面突然一瀉千里，投入的資金瞬間幾乎清零。此為示意圖。(取自Unsplash)

灣區華人遇加密貨幣騙局 資金瞬間清零

2024-07-17 14:55

超人氣

更多 >
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎
水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮