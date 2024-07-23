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「永恆加州」開發商撤銷11月公投案

編譯組╱綜合報導
「永恆加州 」 將在未來兩年內與縣政府就環境報告和開發協議展開合作，然後在2026年尋求縣政府的批准。（電視新聞截圖）
「永恆加州 」 將在未來兩年內與縣政府就環境報告和開發協議展開合作，然後在2026年尋求縣政府的批准。（電視新聞截圖）

「信使報」（Mercury News）報導，蘇拉諾（Solano）縣的一份報告抨擊了由矽谷億萬富翁支持的，在費爾菲德（Fairfield）附近從零開始建造一座烏托邦式新城的計畫。幾天後，「永恆加州 」 （California Forever）項目背後的公司取消了原定於11月提交給該縣選民的投票倡議。

蘇拉諾縣上周晚些時候發布的報告稱，擬議中的5萬人口新城（幾十年後可能達到40萬人）將可能耗費該縣數十億元，並造成巨額年度財政赤字，同時削減農業產量，破壞氣候變化適應能力，並可能威脅當地的供水。報告稱，該項目 「在財政上可能並不可行」。

縣議員們本來將在23日審議這份報告，然後投票決定是否批准 「永恆加州 」 提出的將1萬7500畝農田改畫為城市用地的爭議性計畫，或者讓選民在11月做出決定。

如今「永恆加州 」基金會在22日上午的網站更新中表示，由首席執行長斯拉梅克（Jan Sramek）領導的「永恆加州 」基金會將撤回上個月通過的11月選舉投票提案，並通過典型的縣級程序尋求批准修改該縣的總體規畫和分區。

該提案由億萬富翁創投家安德森（Marc Andreessen）和莫瑞茨（Michael Moritz）、LinkedIn 聯合創始人霍夫曼（Reid Hoffman）和女商人勞倫（Laurene Powell Jobs）出資。自從該公司的房地產分支機構 Flannery Associates 以5億1000萬元的價格起訴那些拒不讓步的土地所有者，聲稱他們出於 「無盡的貪婪 」合謀抬高價格以來，該公司就一直飽受爭議。

這起訴訟，外加斯拉梅克對批評者時而採取的激進態度，使得農田和自然區將受到的潛在損失、供水問題，以及該地區鄉村特色將發生的改變等問題更加沸沸揚揚。

斯拉梅克說，「永恆加州 」 將在未來兩年內與縣政府就環境報告和開發協議展開合作，然後在2026年尋求縣政府的批准。「通過這個過程，我們可以建立一個共同的願景，以決定性多數通過，並為未來創造廣泛的共識，」

報告稱，該縣和當地消防區的成本將超過收入，導致每年數百萬元的赤字。報告說，現已被撤回的公投提案沒有明確說明資金的來源。

蘇拉諾縣議會主席馬什伯恩（Mitch Mashburn）說，「永恆加州 」公司必須向縣政府官員證實它將如何提供水源和解決交通難題。

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