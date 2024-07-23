金山華裔警官去年加班費衝破45萬元

根據舊金山主計長辦公室的數據，華裔賴姓警官上一個會計年度獲得的加班費超過45萬元，平均每日工作21小時。（電視新聞截圖）

身為舊金山 警局警官，丹尼斯‧賴（Dennis Lai）的年薪接近18萬元，遠高於舊金山四口之家的平均年收入，但這只占他上一個會計年度實際總收入的四分之一。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）對舊金山主計長辦公室（San Francisco Controller's Office）數據的分析，除了基本底薪，華裔 賴姓警官上一個會計年度獲得的加班費超過45萬元，是自2013年以來該市公務員賺得的最高加班費。

過去三年，隨著警察人數減少，舊金山警局支付的加班費激增。加班費收入超過10萬元的警察人數增加了兩倍多，從2021到2022會計年度的131人，增加到2023到2024會計年度的493人；中位數加班費增加了一倍多，從3萬2500元增加到6萬7200元。

舊金山警局發言人史納夫斯基（Evan Sernoffsky）表示，面對警察人數持續短缺，增加警察加班時間是一種權宜之計。史納夫斯基分享的數據顯示，警局目前的警察人數與2020年相比少了415人。

舊金山警察協會（San Francisco Police Officers Association）主席麥克雷（Tracy McCray）認為，警察加班時數的增加是一種不應持續的弊病，必須立刻解決。

史納夫斯基指出，數據中的警察加班薪資包括來自10-B計畫的薪資。10-B計畫是一項實施了數十年的計畫，允許本地企業或個人付費雇用下班警察擔任他們的私人保安。

儘管舊金山規定，全職公務員一個會計年度的加班總時數不得超過520個小時，除非「人員嚴重短缺」才可提高。警察工會發言人表示，過去幾年，警局加班時數上限已多次提高，現在已高達2000個小時，在某些情況下還會超出這個數目。

主計長辦公室的數據顯示，上一個會計年度，有64名警察的加班時數超過2000個小時，超過85%的警察加班時數超過520個小時。以賴警官為例，他的加班時數接近3500個小時，如果將其加班時數加入每周工作五天的時數中，他平均每日工作約21個小時。

舊金山警局並非是舊金山縣加班時數增加最多的政府部門，事實上，在加班收入最高的15名警察中，有四人服務於舊金山縣警局（San Francisco Sheriff's Office）。