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加州民主黨代表邱信福 謝拜登無私 挺賀錦麗參選

記者劉先進╱舊金山報導
舊金山市府律師、即將參加2024年民主黨全國代表大會的加州代表邱信福(左)，支持副總統賀錦麗(右)成為下一任民主黨總統提名候選人。(邱信福提供)
舊金山市府律師、即將參加2024年民主黨全國代表大會的加州代表邱信福(左)，支持副總統賀錦麗(右)成為下一任民主黨總統提名候選人。(邱信福提供)

初次辯論表現不佳，民調滑落，又面臨捐獻金主和巨大黨內壓力，總統拜登21日忽然宣布退選，並推薦書副總統賀錦麗（Kamala Harris）參選，震驚全美。舊金山市府律師、即將參加2024年民主黨全國代表大會（DNC）的加州代表邱信福（David Chu）說，非常感謝拜登總統為國家做出的令人難以置信的貢獻，欽佩他表現出的無私風度。

邱信福同時激動地支持賀錦麗成為下一任民主黨總統提名候選人，稱「她很合格，已準備好領導國家，並將作為首位亞裔總統創造歷史」，他認為，賀錦麗作為民主黨候選人參選，進入11月選票，沒有法律問題。

2024年民主黨全國代表大會將於8月在芝加哥召開，代表將投票決定民主黨總統候選人。民主黨全國代表分為數種，邱信福是加州民主黨領導人和民選官員類別（PLEO）中唯一華裔。

邱信福表示，民主黨全國代表大會的良心條款（good conscience），適用於拜登還是候選人的情況。該條款規定，當選參加全國代表大會的代表，如承諾支持某位總統候選人，則應本著良好的良心，反映選舉他們的人的情感。但由於拜登已退出競選，該規則不再適用。現在要由每一位代表來決定，提名誰擔任民主黨總統候選人，「我作為加州代表出席大會，支持賀錦麗」。

共和黨籍眾議長強生（Mike Johnson）曾說，如果拜登總統不是民主黨的總統候選人，一些州可能會提出法律挑戰；若拜登選擇退出競選，可能會引發選票獲取方面的衝突。

拜登總統21日決定退選，震驚全美。圖為他參加金山APEC會議期間發表講話。(記者...
拜登總統21日決定退選，震驚全美。圖為他參加金山APEC會議期間發表講話。(記者劉先進╱攝影)

邱信福表示，認為民主黨提名的總統候選人，不能被列入選票的觀點是錯誤的，沒有任何法律依據，「一旦各州的提名人選確定，各主要黨派都有資格獲得所謂的總統（候選人）投票權。換句話說，一旦該黨決定了誰是其提名人，該提名候選人就可順利進入選票」。

邱信福說，曾和賀錦麗在舊金山地檢長辦公室共事，在擔任辦公室助理檢察官時，看賀錦麗擔任檢察官的結案呈詞，「我對她充滿敬畏，看到她的才華、強烈的正義感和同情心。她是一位為人民而戰的鬥士。這些品質正是許多人鼓勵她競選金山地檢長的原因」。

邱信福坦承，如今是美國政治的混亂時期，但民主黨會團結在提名人周圍，邁步向前，積極競選，「因為我們知道利害攸關的是什麼，川普將毀掉我們的國家。」他認為，如今美國的政治氣候很大程度是由川普魯莽、不負責任的行為所造成，「還記得新冠疫情就地避疫時，川普提及中國病毒，功夫病毒，引發了對亞裔社區的種族主義、歧視和暴力。他和盟友的言行加劇政治動盪和暴力。賀錦麗是一個團結各界的人，能夠振奮國家，在這個時期以需要的方式推動我們前進」。

賀錦麗此前到訪金山，與亞裔小商業暢談。(記者劉先進╱攝影)
賀錦麗此前到訪金山，與亞裔小商業暢談。(記者劉先進╱攝影)

民主黨 賀錦麗 拜登

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