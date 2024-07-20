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全球大當機 舊金山100多航班取消 屋崙、聖荷西各有19航班延誤

編譯組／綜合報導
網絡安全公司CrowdStrike 一次有問題的軟體更新引起全球大規模技術故障，SFO有100多架次航班被取消。（電視新聞截圖）
網絡安全公司CrowdStrike 一次有問題的軟體更新引起全球大規模技術故障，SFO有100多架次航班被取消。（電視新聞截圖）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，周五（19日）早上，灣區被一場全球性的技術故障驚醒，各地的機場、企業和政府服務不同程度地陷入停頓。這次故障是由網絡安全公司CrowdStrike一次有問題的軟體更新引起的，該公司的軟體用於保護數百萬台電腦和網絡。

根據FlightAware的數據，就在太平洋時間下午3點之後，舊金山國際機場（SFO）有100多個航班被取消，300多個航班被延誤。聯合航空（United Airlines）在舊金山灣區取消的航班最多，共有70多個航班被取消。SFO的一些機器顯示出與世界各地電腦終端相同的 「藍屏宕機 」（blue screens of death）現象。

在SFO的聯合航空航站樓，乘客們排起了長隊，試圖重新預訂新的航班。在重新訂票的隊伍中，許多人瘋狂地使用手機，給朋友或家人打電話，或者試圖預訂其他航空公司的航班。身著鮮黃色馬甲的SFO員工四處走動，試圖確保人們走在正確的位置上。

在海灣對岸，舊金山灣屋崙國際機場（San Francisco Bay Oakland International Airport）的發言人說，該機場的旅行似乎沒有受到重大影響。截至早上6點，機場共報告了19次航班延誤和2次航班取消。根據FlightAware的數據，聖荷西國際機場（San Jose International Airport）共發生19起航班延誤和3起航班取消。

在整個灣區，構成應急響應行動和其他市政功能支柱的關鍵電腦系統基本未受故障影響。

舊金山消防局（San Francisco Fire Department）的發言人說，軟體升級失敗很可能是導致全市約20個樓宇警報同時響起的原因。經過調查，這些警報都不是由真正的火災引起的。

整個灣區的醫院系統都報告了一些技術問題，但沒有即時報告稱影響了病人。凱瑟醫院（Kaiser Permanente ）的發言人說，凱瑟醫院和醫療辦公室仍然開放，提供護理和服務。

屋崙市在一份聲明中說，911線路在整個停電期間保持暢通，公共安全電腦系統到周五下午已基本恢復。

BART發言人表示，周五上午列車 「按計畫運行」；阿拉米達縣（Alameda County）高級法院的官員發表聲明稱法院的數字案件管理系統受到影響，但法院仍然開放，任何已安排出庭的人仍須出庭。

聯合航空公司在社交媒體上發表聲明稱，截至凌晨3:30左右，該公司正在努力恢復其技術系統。Spirit航空表示，在其系統恢復之前，「無法為旅行計畫被打亂的旅客重新訂票」。

主要的國內航空公司已為受到航班故障影響的旅客發放了豁免聲明（waiver），允許他們重新預訂航班。航班被取消的航空旅客也有權獲得補償，但制定退款標準的新聯邦規則尚未生效。

CrowdStrike公司首席執行長庫茲（George Kurtz）稱，使用Mac和Linux等作業系統的電腦沒有受到影響。該問題與「安全事件或網絡攻擊」無關，並稱「該問題已被識別、隔離，並已部署修復程序」。

舊金山 灣區 屋崙

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