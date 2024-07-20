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Waymo進出SFO接送乘客 恐怕得再等等

編譯林思牧／綜合報導
Waymo的自駕計程車。(waymo.com)
Waymo的自駕計程車。(waymo.com)

自駕計程車(robotaxis)公司Waymo，今年3月已獲得州政府監管單位核准，可以全天候在洛杉磯縣和聖馬刁縣大幅拓展營運，舊金山國際機場SFO也在營運範圍中。但SFO的主管單位本周表示，必須先成立一個審核執照的機制。這代表居民如果想搭Waymo的車進出SFO，可能還要等很久。

舊金山標準報報導，Waymo在6月已刪除所謂的「排位名單」(waitlist)，也就是任何人都可以叫車。Waymo不久前給SFO的主管發電郵，希望機場能核准公司的自駕計程車到SFO接機或送機。但機場發言人雅可(Doug Yakel)指出，希望先看到Waymo在機場附近的社區安全的運行一段時間，確認公司已經累積相當的經驗，也沒有發生重大事故，才會准許Waymo在機場做所謂的「印地圖」(mapping)的首步作業。

雅可又指出，SFO必須先制訂一種給自駕計程車的「許可證結構」(permit structure)，因為這是一種全新的運輸方式。此言一出，相信Waymo的主管一定心都涼了，怨責官府擺出衙門官僚面孔，給Waymo的前途設下路障。

Waymo的首席產品官CPO(chief product officer)帕尼格拉希(Saswat Panigrahi)指出，許多灣區的Waymo乘客不斷向公司詢問，什麼時候可以搭Waymo的車去機場或接機，公司希望能夠與機場總監薩特羅(Ivar Satero)及工作人員密切合作，盡早把服務SFO乘客的目標達成。

雅可指出，這個結構就像當初允許Uber和Lyft載客進出機場一樣。回首看Uber的許可經歷，它是在2010年在舊金山開始營運的，但是到2014年才得到SFO許可。不過大家都知道，在Uber正式得到許可之前，它的司機早已接機送機，反正有司機在車上，如果有人找碴，司機說「我是來送這位朋友的」就推搪掉了。

Waymo的車如果也想這樣暗渡陳倉，就未免太明顯了。鳳凰城對Waymo就很通融，因此成為Waymo最倚重的測試之地。Waymo在2020年開始給鳳凰城民眾搭乘，2022年12月天港國際機場(Sky Harbor International Airport)就已允許Waymo以沒有後備司機的「全無人」駕駛方式，到天港機場接送乘客。

舊金山 自駕 灣區

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