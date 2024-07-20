我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

禁令解除 布里德：8月將積極主動清除遊民帳篷

記者王子涵／舊金山報導
舊金山計畫在8月啟動對遊民營地「積極且主動」的清掃行動。（本報檔案照）
舊金山計畫在8月啟動對遊民營地「積極且主動」的清掃行動。（本報檔案照）

隨著本月初，第九巡回法庭對舊金山反街頭露宿法禁令限制的解除，舊金山市長布里德（London Breed）很快便宣布，計畫在8月啟動對遊民營地「積極且主動」的清掃行動。

根據舊金山紀事報報導，布里德是在18日參加消防員工會主辦的辯論會上宣布這一消息。「我們將非常積極、主動地移除露營地，甚至可能實施刑事處罰」，布里德說。

她還表示，遊民問題不是單靠建造更多的住房就能解決的。她感謝最高法院的裁決。

布里德說：「我們將非常積極、主動地移除露營地，甚至可能實施刑事處罰。」（記者王子...
布里德說：「我們將非常積極、主動地移除露營地，甚至可能實施刑事處罰。」（記者王子涵／攝影）

布里德表示，城市必須從懷有同情心的方式，轉變為注重問責的方式。「僅僅建造住房和庇護所」並不能解決長期問題。」她說，市府將在8月份開始清查，在此之前需要時間培訓工作者，以遵守新修訂的法律要求。

2022年12月，北加州聯邦法官柳唐娜（Donna Ryu）頒布的禁令，限制舊金山市不得在無法提供立即庇護所的情況下，將露宿街頭的人們從帳篷中趕出來。她援引美國第九巡迴上訴法院對俄勒岡州格蘭斯帕斯（Grants Pass）的裁決，稱如果一個城市對無家可歸者在公共場所露宿或使用毯子和枕頭遮擋風雨而進行懲罰，則違反了憲法禁止殘酷和不尋常懲罰的規定。

但最高法院於今年6月28日推翻了第九巡迴法院的裁決，指出各城市強制禁止無家可歸者露宿街頭，並不違反憲法第八修正案，即並非殘忍和不尋常懲罰，隨即為反街頭露宿法禁令解除了限制。

柳唐娜表示，她會在最高法院裁決後30天重新考慮她的禁令，但在本月8日，第九巡迴法庭的一個法官小組命令柳唐娜解除她的禁令，為清掃街頭露營地大開綠燈。但市政工作人員被要求清掃時必須保護營地所發現的物品。

布里德表示，市政人員將繼續為遊民提供庇護和支持，只不過執法部門會參與其中。她表示，希望「將他們一網打盡」，但並未透露具體方式和時間。

舊金山消防員往往是遊民和露天毒品交易問題的第一響應者。位於遊民問題最嚴重的田德隆消防站，在今年7月公布的全國調查中，被評為全美消防車最繁忙的消防站點，也是消防梯出動第三繁忙的站點。2023年，該消防站的消防車共相應9169次任務，即消防員每24小時的輪班就要出警30至50次。

遊民 舊金山 庇護

上一則

夫婦遇持槍匪搶走愛犬 聖荷西警方尋回

下一則

僑委會副主委阮昭雄 拜訪舊金山華埠僑社

延伸閱讀

日落區居民 駕駛近百輛車抗議關閉海旁大道

日落區居民 駕駛近百輛車抗議關閉海旁大道
前金山教育委員徐安 選務處遞表再參選

前金山教育委員徐安 選務處遞表再參選
金山現狀與未來 中華總會館22日邀邱信福、湯凱蒂座談

金山現狀與未來 中華總會館22日邀邱信福、湯凱蒂座談
金山周日舉辦大型音樂節 有幫助恢復市區經濟

金山周日舉辦大型音樂節 有幫助恢復市區經濟
舊金山大學生到中國訪學 布里德歡送：盼成為形象大使

舊金山大學生到中國訪學 布里德歡送：盼成為形象大使

熱門新聞

特勤工作人員在槍擊發生後保護川普。（美聯社）

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

2024-07-14 13:44
有報導透露，蘋果共同創辦人喬布斯的遺孀勞倫以破紀錄價格7000萬元，在舊金山太平洋高地購買一處房產。(圖取自勞倫臉書)

喬布斯遺孀出7000萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

2024-07-12 21:54
電視台直升機在機場上空拍到的景象 (灣區NBC電視截圖)

飛機冒煙 舊金山班機旅客緊急逃生 原因是鋰電池過熱

2024-07-12 20:01
創投家薩克斯在共和黨全代會上，強烈抨擊他住家所在的舊金山面臨的嚴峻問題。(圖取自薩克斯臉書)

億萬富豪批民主黨把金山治理成「化糞池」

2024-07-18 12:50
傍晚四五點的結帳區大排長龍，不少消費者大量採買特價品。（記者孫愛薇／攝影）

東灣佛利蒙華人超市結束營業大拍賣 消費者掃貨折價品

2024-07-13 20:34
美國段純貞牛肉麵在南聖荷西的Westfield Oakridge Mall開幕新門市。（記者江碩涵／攝影）

段純貞牛肉麵搶攻南聖荷西 市長馬漢讚台灣美食好吃

2024-07-13 20:20

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃