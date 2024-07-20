禁令解除 布里德：8月將積極主動清除遊民帳篷

舊金山計畫在8月啟動對遊民營地「積極且主動」的清掃行動。（本報檔案照）

隨著本月初，第九巡回法庭對舊金山 反街頭露宿法禁令限制的解除，舊金山市長布里德（London Breed）很快便宣布，計畫在8月啟動對遊民 營地「積極且主動」的清掃行動。

根據舊金山紀事報報導，布里德是在18日參加消防員工會主辦的辯論會上宣布這一消息。「我們將非常積極、主動地移除露營地，甚至可能實施刑事處罰」，布里德說。

她還表示，遊民問題不是單靠建造更多的住房就能解決的。她感謝最高法院的裁決。

布里德說：「我們將非常積極、主動地移除露營地，甚至可能實施刑事處罰。」（記者王子涵／攝影）

布里德表示，城市必須從懷有同情心的方式，轉變為注重問責的方式。「僅僅建造住房和庇護 所」並不能解決長期問題。」她說，市府將在8月份開始清查，在此之前需要時間培訓工作者，以遵守新修訂的法律要求。

2022年12月，北加州聯邦法官柳唐娜（Donna Ryu）頒布的禁令，限制舊金山市不得在無法提供立即庇護所的情況下，將露宿街頭的人們從帳篷中趕出來。她援引美國第九巡迴上訴法院對俄勒岡州格蘭斯帕斯（Grants Pass）的裁決，稱如果一個城市對無家可歸者在公共場所露宿或使用毯子和枕頭遮擋風雨而進行懲罰，則違反了憲法禁止殘酷和不尋常懲罰的規定。

但最高法院於今年6月28日推翻了第九巡迴法院的裁決，指出各城市強制禁止無家可歸者露宿街頭，並不違反憲法第八修正案，即並非殘忍和不尋常懲罰，隨即為反街頭露宿法禁令解除了限制。

柳唐娜表示，她會在最高法院裁決後30天重新考慮她的禁令，但在本月8日，第九巡迴法庭的一個法官小組命令柳唐娜解除她的禁令，為清掃街頭露營地大開綠燈。但市政工作人員被要求清掃時必須保護營地所發現的物品。

布里德表示，市政人員將繼續為遊民提供庇護和支持，只不過執法部門會參與其中。她表示，希望「將他們一網打盡」，但並未透露具體方式和時間。

舊金山消防員往往是遊民和露天毒品交易問題的第一響應者。位於遊民問題最嚴重的田德隆消防站，在今年7月公布的全國調查中，被評為全美消防車最繁忙的消防站點，也是消防梯出動第三繁忙的站點。2023年，該消防站的消防車共相應9169次任務，即消防員每24小時的輪班就要出警30至50次。