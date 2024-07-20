我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普90分鐘演說遭評「冗長」川粉眼中帶淚→閉目養神

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

舊金山聯合廣場Saks Fifth Avenue 購物改採「預約制」

編譯組／綜合報導
舊金山聯合廣場Saks Fifth Avenue店改為「僅限預約」購物，並宣布裁員。圖為Saks Fifth Avenue在波士頓的店面。(美聯社)
舊金山聯合廣場Saks Fifth Avenue店改為「僅限預約」購物，並宣布裁員。圖為Saks Fifth Avenue在波士頓的店面。(美聯社)

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，位於舊金山聯合廣場（Union Square）的Saks Fifth Avenue 18日宣布了裁員計畫和一項重大運營變革。

這家總部位於紐約的高檔連鎖百貨公司的代表通知其聯合廣場Post街384號店的員工，自8月28日起，該店將改為 「僅限預約」（appointment only）。

該公告還包括一輪裁員的消息，Saks Fifth Avenue的一名發言人周四在發給「紀事報」的一封電子郵件中證實了這一消息。

「我們一直在尋找創新的方法來優化我們的商店體驗，以滿足奢侈品消費者不斷變化的期望，包括滿足顧客在他們想去的地方和以他們想去的方式購物。因此，從8月28日開始，我們將對Saks Fifth Avenue舊金山店進行改造，只接受預約，使店員能夠根據顧客的喜好為他們提供更精細的服務」，發言人說，「我們期待以這種全新的體驗為舊金山的顧客提供服務。」

目前還不清楚有多少Saks Fifth Avenue聯合廣場店的員工在周四收到了裁員通知，但公司發言人表示，符合條件的員工將收到遣散費。

據Saks Fifth Avenue網站稱，Saks Fifth Avenue在舊金山的預約購物，將與其在北加州其他分店的運營類似，這些分店只提供預約購物和個人造型服務。

發言人沒有對改為預約購物背後的動機發表評論，但一位知情人士告訴「紀事報」，這可能是對市中心「充滿挑戰 」的零售環境的回應。

去年，零售商Nordstrom退出了舊金山市中心聯合廣場附近的購物中心，結束了在那裡長達35年的租約。該購物中心的前身是Westfield Centre，因人流量少、銷售額下降、空置率上升而陷入困境，去年夏天被貸款人沒收。

疫情過後，其他大型零售商也紛紛退出該地區或宣布關閉計畫，其中包括North Face和梅西百貨（Macy′s），後者在聯合廣場沿O'Farrell街開設了一家大型旗艦店。

Saks Off Fifth是一家奢侈品折扣零售商，也是Saks母公司Hudson's Bay Co.（簡稱HBC）旗下的公司，去年也關閉了位於舊金山市中心市場街（Market St.）901號的分店。

HBC本月宣布將收購奢侈品牌零售商Neiman Marcus Group，交易價值26億5000萬元。

聯合廣場聯盟（Union Square Alliance）是一個致力於激活該地區並吸引投資的非營利組織，其發言人佩里（David Perry）表示，鑑於此次收購，「在全國範圍內品牌之間的整合都是意料之中的」。

「我們看到有高端客戶的零售商提供預約服務，Saks Fifth Avenue在納巴（Napa）和巴洛阿圖（Palo Alto）的門店已經過度到只提供預約服務」，佩里說，「他們找到了服務客戶的創新方法，並將順利完成這一過度，我們期待Saks繼續成為聯合廣場奢侈品市場的一部分」。

舊金山 零售商 裁員

上一則

台灣棒球好手林維恩加盟屋崙運動家 7月底來美

下一則

創意市集快閃店入駐Google遊客中心 台藍染作品陳列

延伸閱讀

Salesforce強制員工進辦公室 10月起頻率須達標

Salesforce強制員工進辦公室 10月起頻率須達標
前金山教育委員徐安 選務處遞表再參選

前金山教育委員徐安 選務處遞表再參選
加大批准新建屋崙兒童醫院 預估2030年竣工

加大批准新建屋崙兒童醫院 預估2030年竣工
舊金山小商業辦公室發布新地圖 上千租售資訊全包

舊金山小商業辦公室發布新地圖 上千租售資訊全包
聖馬刁縣辦公室空置率5年翻倍 租金和房地產價格略降

聖馬刁縣辦公室空置率5年翻倍 租金和房地產價格略降

熱門新聞

特勤工作人員在槍擊發生後保護川普。（美聯社）

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

2024-07-14 13:44
有報導透露，蘋果共同創辦人喬布斯的遺孀勞倫以破紀錄價格7000萬元，在舊金山太平洋高地購買一處房產。(圖取自勞倫臉書)

喬布斯遺孀出7000萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

2024-07-12 21:54
電視台直升機在機場上空拍到的景象 (灣區NBC電視截圖)

飛機冒煙 舊金山班機旅客緊急逃生 原因是鋰電池過熱

2024-07-12 20:01
創投家薩克斯在共和黨全代會上，強烈抨擊他住家所在的舊金山面臨的嚴峻問題。(圖取自薩克斯臉書)

億萬富豪批民主黨把金山治理成「化糞池」

2024-07-18 12:50
傍晚四五點的結帳區大排長龍，不少消費者大量採買特價品。（記者孫愛薇／攝影）

東灣佛利蒙華人超市結束營業大拍賣 消費者掃貨折價品

2024-07-13 20:34
美國段純貞牛肉麵在南聖荷西的Westfield Oakridge Mall開幕新門市。（記者江碩涵／攝影）

段純貞牛肉麵搶攻南聖荷西 市長馬漢讚台灣美食好吃

2024-07-13 20:20

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃