舊金山聯合廣場Saks Fifth Avenue 購物改採「預約制」

舊金山聯合廣場Saks Fifth Avenue店改為「僅限預約」購物，並宣布裁員。圖為Saks Fifth Avenue在波士頓的店面。(美聯社)

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，位於舊金山聯合廣場（Union Square）的Saks Fifth Avenue 18日宣布了裁員 計畫和一項重大運營變革。

這家總部位於紐約的高檔連鎖百貨公司的代表通知其聯合廣場Post街384號店的員工，自8月28日起，該店將改為 「僅限預約」（appointment only）。

該公告還包括一輪裁員的消息，Saks Fifth Avenue的一名發言人周四在發給「紀事報」的一封電子郵件中證實了這一消息。

「我們一直在尋找創新的方法來優化我們的商店體驗，以滿足奢侈品消費者不斷變化的期望，包括滿足顧客在他們想去的地方和以他們想去的方式購物。因此，從8月28日開始，我們將對Saks Fifth Avenue舊金山店進行改造，只接受預約，使店員能夠根據顧客的喜好為他們提供更精細的服務」，發言人說，「我們期待以這種全新的體驗為舊金山的顧客提供服務。」

目前還不清楚有多少Saks Fifth Avenue聯合廣場店的員工在周四收到了裁員通知，但公司發言人表示，符合條件的員工將收到遣散費。

據Saks Fifth Avenue網站稱，Saks Fifth Avenue在舊金山的預約購物，將與其在北加州其他分店的運營類似，這些分店只提供預約購物和個人造型服務。

發言人沒有對改為預約購物背後的動機發表評論，但一位知情人士告訴「紀事報」，這可能是對市中心「充滿挑戰 」的零售環境的回應。

去年，零售商 Nordstrom退出了舊金山市中心聯合廣場附近的購物中心，結束了在那裡長達35年的租約。該購物中心的前身是Westfield Centre，因人流量少、銷售額下降、空置率上升而陷入困境，去年夏天被貸款人沒收。

疫情過後，其他大型零售商也紛紛退出該地區或宣布關閉計畫，其中包括North Face和梅西百貨（Macy′s），後者在聯合廣場沿O'Farrell街開設了一家大型旗艦店。

Saks Off Fifth是一家奢侈品折扣零售商，也是Saks母公司Hudson's Bay Co.（簡稱HBC）旗下的公司，去年也關閉了位於舊金山市中心市場街（Market St.）901號的分店。

HBC本月宣布將收購奢侈品牌零售商Neiman Marcus Group，交易價值26億5000萬元。

聯合廣場聯盟（Union Square Alliance）是一個致力於激活該地區並吸引投資的非營利組織，其發言人佩里（David Perry）表示，鑑於此次收購，「在全國範圍內品牌之間的整合都是意料之中的」。

「我們看到有高端客戶的零售商提供預約服務，Saks Fifth Avenue在納巴（Napa）和巴洛阿圖（Palo Alto）的門店已經過度到只提供預約服務」，佩里說，「他們找到了服務客戶的創新方法，並將順利完成這一過度，我們期待Saks繼續成為聯合廣場奢侈品市場的一部分」。