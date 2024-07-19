前金山教育委員徐安 選務處遞表再參選

華裔前教育委員徐安(前排中)，舊金山選務處遞表再競選。(記者李怡／攝影)

舊金山 前華裔 教育委員會委員徐安（Ann Hsu）18日在市府選務處遞表，再次參選教委一職，並於當天在亞洲藝術博物館門前舉行記者會。徐安表示，再次參選是為了亞裔學生的權益，讓華裔移民家長了解學區 的真相，避免選舉教委中玩政治遊戲。

徐安表示，再次參選是為了阻止教委會再次玩政治遊戲。「我要讓政治遠離我們的校園。 在過去的許多年裡，許多人都把教委這個職位當作職業政治道路的墊腳石，他們所做的承諾和決定並不是為了學生和家庭的利益，而是為了自己的政治生涯，當上教委後他們就繼續競選市議員、州議員、國會議員等，讓學生家長承擔他們所做的錯誤決定的後果。我保證不會競選任何其他職位，只會在教育委員會為舊金山的學生服務。」

「我參選是為了說出真相給舊金山的市民聽，」徐安說，「告訴大家，我們為什麼需要修復學區財政問題，包括關閉學校。 」

她指出，50年前舊金山聯合學區有9萬多名學生。 現在只有不到5萬名學生 ，學生人數下降的同時，財政預算不斷地膨脹 ，幾十年的浪費讓學校被迫關閉。徐安希望，將自己開學校的知識和經驗帶給舊金山公立學區，讓所有的學生都受益。

在2022年的選舉中，徐安以0.06%的票數差與教育委員一職擦肩而過。之後她發起創辦了非營利私立學校「徐大宏美中雙文化學校」（Bertrand D Hsu American & Chinese Bicultural Academy）。

徐安表示，現在學區內的現狀是，沒有人代表舊金山這個龐大的33%亞裔學生的群體。教育委員內沒有人代表華裔了，也沒有人再說真話。

將自己在辦學這一年親眼所見移民家庭孩子和家長的需要，帶回學區內服務學區，是徐安再參選的動力。她說，這一年看到太多的移民家庭，尤其是華裔家庭對孩子教育的無力感，因缺乏英語環境，導致孩子們不了解美國的文化背景，不了解社會，使他們在英文的閱讀理解和寫作上落後白人孩子一大截。

2022年3月，徐安獲得市長布里德（London Breed）委任成為教育委員，並推動將洛威爾高中（Lowell High School）的招生制度恢復至擇優錄取。在擔任教育委員期間，徐安得到了包括市長布里德、社區活動人士，以及華裔家長的支持。