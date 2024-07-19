日落區居民 駕駛近百輛車抗議關閉海旁大道

日落區居民集會抗議關閉海徬大道。（受訪者供圖）

舊金山 最西側的海旁公路(Great Highway，又稱大公路)自疫情以來，實施「平時通行周末禁車」的臨時制度。近日，在市長布里德(London Breed)和五位市議員的支持下，準備將把是否使這段兩哩最終永久無車化的提案，交由選民在今年11月投票 決定。

多位日落區居民18日駕駛百輛車沿公路遊行，抗議這一可能將公路永久關閉的提案，並譴責他們所稱的市議員殷嘉立(Joel Engardio)未聽取社區意見就做出決定。

市議會將在7月30日前最終做決定，「海旁公路是否無車化提案」是否會出現在選票上。只要少於四位市議員的支持，這一提案將被撤銷。且日落區市議員殷嘉立有一票否決權。

第一區市議員陳詩敏向本報表示，反對關閉海旁公路，因關閉一條道路，就是減少了一份便利。海旁公路是第一區和第四區民眾就醫和出行的必經之路，不會因為將道路改成公園之後就沒有風沙侵蝕的自然現象。在改造交通建造公園還沒有具體的改造計畫時，就將提案成為公投案並不成熟，且將公路改建成公園的預算也沒有具體的來源。她說，改善目前的交通狀況，讓居民有更多選擇的權利才更切合實際。

華裔 社區領袖，抗議遊行發起人林志斯表示，舊金山只有80萬人口，但是大大小小有上百個公園，海旁公路旁邊就是金門公園。關閉這一便民社區核心路段，再花經費建造海濱公園，是多此一舉。且當金門公園內有大型活動時，這一道路關閉，會給人員疏散帶來巨大的安全隱患。

抗議人員來自多族裔社區的商戶代表和本地居民。日落區居民朱偉表示，舊金山現任市長和幾位市議員正在利用職權去取悅開發商和一些特殊利益群體，關閉一條被認為是連接金門公園兩側許多華裔和移民家庭的重要公路。他說，第一區和第四區的居民都依賴這條公路，被視為兩個區域的重要交通要道。海旁公路就像臍帶一樣連結兩個區的許多家庭，他們需要這條公路上下學、通勤、探望親友，並為周遭交通提供支援。

白人家庭居民Joyce指責第四區市議員無視民意，擬將這條公路改建成公園，但是日落區已經有許多公園，而且整個區域都靠近龐大的金門公園。她說，這是最差的藉口，政府不應該忽視海岸線的保護。

還有遊行居民擔心將海旁公路關閉後，更多的車輛會在社區內繞行，打擾了社區的平靜之外，還會產生噪音汙染、人行通道安全威脅，以及擠壓居民停車位等問題。

投票提案是由代表日落區的市議員殷嘉立，以及梅義加(Myrna Melgar)、麥德誠(Matt Dorsey)、孟達文(Rafael Mandelman)、潘正義(Dean Preston)五位市議員與市長布里德提出，同時也得到了市議員安世輝和盧凱莉的支持。

當天殷嘉立對日落區民眾的遊行抗議，馬上召開了記者會，並對是否關閉海旁公路提案做出回應，他表示，海旁公路南部從Sloat到Skyline大道海岸線，因長期受到海水侵蝕並不斷惡化，市府已立法預計將在2026年初徹底關閉。之後，海旁公路將不能直接連結天際線公路，通往戴利市以及上280州際公路，這已經成為了不能改變的事實。在此基礎上如到2026年，市議會也會通過立法將海旁公路關閉。如將是否關閉的提案放到公投案裡，民眾還有自由選擇的機會。