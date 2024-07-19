加大批准新建屋崙兒童醫院 預估2030年竣工

加州大學系統董事會已批准新建「舊金山加大賓尼歐夫兒童醫院屋崙分院」，這座耗資14億9000萬元的先進醫院預計將於2030年竣工。（Google Maps）

「舊金山 標準報」(San Francisco Standard)報導，加州大學 系統董事會(UC Regents)已批准新建「舊金山加大賓尼歐夫兒童醫院屋崙 分院」(UCSF Benioff Children's Hospital Oakland)。這座耗資14億9000萬元的先進醫院，將為東灣的醫療保健事業錦上添花。

這座具有里程碑意義的兒童醫院和創傷中心將坐落在屋崙52街747號的醫療中心園區內。

「舊金山加大賓尼歐夫兒童醫院」(UCSF Benioff Children's Hospitals)院長霍姆斯(Nicholas Holmes)醫師說：「新醫院項目是我們對社區的承諾。我們將為所有兒童提供最好的醫療服務，無論他們的社會經濟水平如何。」

新醫院將擁有208張有執照並完全投入使用的床位，比現有床位大幅增加。舊金山加大賓尼歐夫兒童醫院希望，新醫療中心能長期改變該地區醫療系統的格局。

這個為期數年的項目預計將於2030年竣工。

加州大學系統董事會的投票結果，使新醫院得以進行大規模的現代化改造、升級和擴建。這座歷史悠久的綜合醫院提供醫院服務和創傷護理，已經運營了一個多世紀，一直名列全美頂級兒童醫院之列。

兒童醫院表示：「新設施將提供一個光線充足的康復環境，並提供室外空間，使病人、家屬和員工有休憩的機會。」

這項大規模的開發項目預計將使急診科的規模擴大一倍，增加一個新的成像診斷套間，並擴大病房面積。

該項目還將增加專門的心理健康住院病床，以滿足舊金山加大醫療中心官員所關注的青少年心理健康護理和服務的迫切需求。

這座七層樓高的醫院將提供所需的內部空間，方便家人在護理期間陪伴孩子，並在需要時使用超現代化的醫院設備。

這所占地27萬7000平方呎的新醫院還將進行其他重要升級：新建和擴建的急診部，將為屋崙醫院以兒童為中心的創傷護理中心提供兩倍於現有面積的空間。將為更新成像和手術服務提供更多空間。將有一個新的新生兒重症監護室、七個新的手術室、137個單人病房(是目前39個單人病房的三倍)。將為需要照顧多個孩子的家庭提供病房。將新建一個擁有20張床位的行為健康住院部。

霍姆斯醫生說：「現有設施的規模已無法滿足需求，這一切的驅動力是為滿足社區的需求。」