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被譽水上特斯拉 電動水翼艇Valo Hyperfoil料成富豪新玩具

編譯組／綜合報導
電動水翼艇Valo Hyperfoil被譽為水上特斯拉，消費者的興趣非常大。（取自Valo公司官網）
電動水翼艇Valo Hyperfoil被譽為水上特斯拉，消費者的興趣非常大。（取自Valo公司官網）

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，價值5萬9000元的飛行電動水翼艇Valo Hyperfoil被譽為水上特斯拉。設計它的Valo公司成立於2022年，創始人為37歲的卡尼(Ed Kearney)。這家位於阿拉米達的公司由卡尼之前的初創公司Boundary Layer分拆而來。該公司曾設計過水翼艇貨船原型，但從未推向市場。迄今為止，卡尼已經為兩家公司籌集了710萬元。Hyperfoil還獲得了「優秀設計獎」(Good Design)，並與渡輪公司和製造商簽訂了價值1億2400萬元的意向書，以提供工業規模的水翼艇系統。

Valo公司希望，作為百分之一人群的趣味科技玩具，Hyperfoil的成功能讓他們拓展更大的業務，包括取代空運和客運輪渡，認為這將是一個巨大的環保勝利；2022年，海運船隻向大氣中排放了約5000萬噸二氧化碳，雖然只是汽車排放的3億7000萬噸二氧化碳的一小部分，但仍然是大量的碳。

卡尼表示，很樂意看到人們用水翼艇通勤，計畫在屋崙和舊金山灣之間提供試乘服務。

迄今為止，該公司已收到約60份首批Valo水上摩托艇的預訂單，計畫於2024年底發貨，總價值約350萬元。當然，5萬9000元的單價對於普通通勤者來說還不太經濟，但卡尼強調說，他們正在創造一場交通革命。

Valo是卡尼第三次涉足初創企業領域。2017年，他從雪梨來到舊金山，與他的攝影初創公司Snapr一起參加了Y Combinator。但小時候，卡尼和父親一起觀看了數小時的麻省理工學院(MIT)人力水翼艇項目的錄像，夢想著有朝一日能將這項技術付諸實踐。

他在2019年加入一家名為Boundary Layer的新公司。這家公司正在開發水翼艇遠洋貨輪，目標是取代會產生大量二氧化碳的空運。但以保守著稱的海運業並不接受。

到2022年他想到了另一個辦法，那就是製造能展示關鍵技術的最小的東西，於是，水翼艇就問世了。它很有趣，與眾不同，且時機恰到好處，水上摩托艇市場正在蓬勃發展。他的團隊在六個月內就完成了Valo的設計。

卡尼說，消費者的興趣非常大，他每周都會收到潛在客戶的電子郵件和Instagram諮詢，其中包括一些沙烏地阿拉伯人、幾位灣區大佬以及佛州和德州人。但他表示他們的目標是建立牽引力，然後把興趣引回貨運領域。

舊金山 特斯拉 佛州

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