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白卡心理健康服務 阿縣行為健康局鼓勵亞裔生善用

記者劉先進╱屋崙報導
亞裔學生現場體驗中醫按摩服務。（記者劉先進╱攝影）
亞裔學生現場體驗中醫按摩服務。（記者劉先進╱攝影）

阿拉米達縣行為健康局(ACBH)17日聯合少數族裔媒體服務（EMS）到訪屋崙華埠附近的蘭尼社區學院（Laney College），講解加州白卡（Medi-Cal）擴大服務，鼓勵更多學生登記白卡健保。阿拉米達縣行為健康局華裔代表袁雅烈（Eric Yuan）表示，希望鼓勵亞裔拋棄傳統的羞恥感，使用白卡中的心理健康服務，享受更高質量的醫療健保。該局在社區組織一月兩次的活動，透過氣功、針灸等中醫模式，化解文化障礙，先從身體治療入手，再緩慢轉介病患到心理健康服務部門。

阿拉米達縣行為健康局華裔代表袁雅烈（Eric Yuan）表示，希望鼓勵亞裔拋棄傳...
阿拉米達縣行為健康局華裔代表袁雅烈（Eric Yuan）表示，希望鼓勵亞裔拋棄傳統的羞恥感，使用白卡中的心理健康服務，享受更高質量的醫療健保。（記者劉先進╱攝影）

2022年1月，加州醫療保健服務部啟動加州推進和創新白卡計畫(CalAIM)。 此改革有可能改善數百萬白卡參保者的治療效果。官方資料說，希望採用更加綜合和以人為本的方法，為有最複雜健康和社會需求的人群提供護理，包括有行為和心理健康問題的人、無家可歸的人和低收入老年人等。 這些群體往往難以駕馭當前複雜的白卡系統，在該系統中，缺乏協調的護理（包括獲得社會支持）會導致不良結果和低效。

袁雅烈說，這項擴大白卡服務的計畫，其中一個重點是提供高質量的醫療服務。比如說，以往，某個病患有心理健康疾病，需要先確診，才能開始使用白卡服務。但目前，若病患有歷史性創傷，可直接用白卡服務，與心理醫生會面診斷，進而減少最多長達數月的等待時間。「目前會中文等雙語的亞裔心理醫生不多，我們希望更多亞裔大膽說出病情，一旦更多亞裔病患要求使用雙語醫生，需求增加，就會倒逼醫療機構聘用更多雙語醫療人員。」

阿拉米達縣行為健康局華裔代表袁雅烈（Eric Yuan）表示，希望鼓勵亞裔拋棄傳...
阿拉米達縣行為健康局華裔代表袁雅烈（Eric Yuan）表示，希望鼓勵亞裔拋棄傳統的羞恥感，使用白卡中的心理健康服務，享受更高質量的醫療健保。（記者劉先進╱攝影）

袁雅烈說，在亞裔文化中，心理健康疾病被汙名化和恥辱化。要打破汙名化，不僅需要紙面上的規則制定，還需實施環節的落地細節。比如，從7月開始，他所在部門組織一月兩次的社區活動，將中醫氣功、針灸和按摩帶入到社區中，讓民眾親自體驗。讓參與者親身學習氣功，鍛煉身體。再體驗中醫簡單的切脈等診斷，慢慢打開民眾心扉、建立信任，說出心裡健康方面的困惑，進而轉介到相應心理醫生。「比如，在診斷中，醫生發現民眾脈象滯澀、手流汗，肝火旺盛，會細心詢問，最近是否睡不著覺、頭痛？這是華裔討論焦慮、抑鬱等情緒的委婉方法，而非一開口就詢問有心理疾病。引導民眾說出病情，再提供相應資源轉介。」

阿拉米達縣社會服務局的倡導員克拉克（Adrian Clark）說，申請白卡服務有數種方式，比如個人到訪該局屋崙辦公地點， 2000 San Pablo Ave。或者登錄網址https://benefitscal.com/，或致電510-272-3663申請。華裔學生黃衛娟說，得到很多關於心理健康的訊息，「如果朋友有需要幫助，我知道該尋找什麼資源。」

少數族裔媒體服務創始人、執行總監克魯茲說，聯合加州醫療服務局，希望透過宣傳，直接...
少數族裔媒體服務創始人、執行總監克魯茲說，聯合加州醫療服務局，希望透過宣傳，直接將醫療服務帶入社區。（記者劉先進╱攝影）

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）創始人、執行總監克魯茲（Sandy Close）說，加州醫療服務局要求其宣傳加州白卡。即白卡為所有符合條件的移民居民提供醫療服務，無論移民法律地位是何種情況，這改變了人們對醫療保健的看法。不僅僅是病人去看望醫生，白卡埋單。加州醫療服務局考慮的是，直接將醫療服務帶入社區。

「這是一個了不起的歷史性變化。向少數族裔媒體網路進行宣傳也至關重要。沒有什麼比口耳相傳更有力量，關鍵是我們如何才能接觸到社區中的人們，與他們分享重要的資訊。這次的活動為蘭尼學院的亞太裔學生享受白卡服務，打開了一扇大門。」

白卡 加州 心理健康

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