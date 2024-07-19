聖馬刁縣辦公室空置率5年翻倍 租金和房地產價格略降

不僅僅是舊金山在努力重新填補辦公室空缺。聖馬刁縣的辦公樓空缺率在持續上升，達到了疫情爆發前的兩倍多。（電視新聞截圖）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，不僅僅是舊金山在努力重新填補辦公室空缺。聖馬刁縣的辦公樓空缺率也在持續上升，達到了疫情 爆發前的兩倍多。

根據租賃經紀公司Kidder Mathews的最新報告，截至2024年6月底，聖馬刁縣辦公樓市場的直接空置率約為17%，高於2019年的7.8%和2023年的15%。

報告使用了CoStar的初步數據，還顯示該縣的辦公樓總可用率從2019年的11%上升到2023年的24%，到2024年6月為27%。該比率反映了可供或即將可供出租或轉租的辦公空間的比率。

報告解釋說，高空置率為潛在租戶提供了很大的籌碼，租金 要價和房產價值都略有下降。2024 年6月的總體租賃要價為每平方呎5.82元，略低於2023年6月的每平方呎5.94元。

該經紀公司補充說，「供過於求的市場 」也大大減緩了辦公樓的建設速度，利率上升和預租活動放緩也是原因之一。報告稱，包括德利市、聖馬刁和紅木城在內，聖馬刁縣今年上半年有兩家新的辦公樓開業，新增面積約22萬平方呎。但自2021年以來，辦公樓建設活動有所減少，當時首次添增了220萬平方呎的辦公面積。

儘管建設速度放緩，但仍有更多的辦公樓即將建成。YouTube正在其位於聖布魯諾的總部附近新增約44萬平方呎的辦公空間，預計將於2025年初竣工。IQHQ是一家專注於生物技術的開發商，正在紅木城建設一個59萬平方呎的辦公園區，預計將於2025年中期完工。

導致聖馬刁縣空置率上升的不僅僅是新建項目。2024年上半年，聖馬刁縣出現了約58萬平方呎的淨占用率損失，儘管這一數字低於2023年同期的81萬平方呎。

儘管可用空間過剩，但聖馬刁縣的辦公樓空置率並沒有舊金山那麼高，經紀公司估計舊金山的總空置率為37%。一些業內專家指出，最近幾個月有跡象表明市場正在略微回暖，租戶租賃了更多的空間，越來越多的公司對辦公空間表示出興趣，Kidder Mathews說半島地區（Peninsula）也出現了這種趨勢。

但這種日益增長的情況尚未導致大量租約的簽訂，一份最悲觀的報告預測，舊金山的辦公樓市場可能需要近20年的時間才能恢復到疫情之前的活躍程度。