Salesforce強制員工進辦公室 10月起頻率須達標

Salesforce通知員工10月1日起強制要求進辦公室頻率達標。(本報檔案照 )

舊金山 最大的私人企業雇主是Salesforce，公司從去年初至今已裁員 8000人。媒體取得公司內部的備忘錄，得知這家公司已經通知多數員工，從10月1日起強制回公司上班的頻率達標。沒有達標的人可能會有相當嚴重的後果。

舊金山標準報報導，軟體公司Salesforce是在7月8日的那周發出那份備忘錄。2022年時，Salesforce執行長賓尼歐夫(Marc Benioff)曾大聲宣告：強制到辦公室上班是沒辦法貫徹施行的。但現在公司卻發布了強制回公司上班的命令，並且屆時會用刷通行證（badge scans）的方式取得出勤紀錄，每個員工都會有一個內部儀表板，指針會顯示出勤頻率是否合乎這項新規定。

大多數在銷售、職場服務、資訊中心工程部門的人員，以及首席資訊官CIO(chief information officer)之下的在場支援技師(onsite support technicians)，從10月1日起每周要到辦公室四至五天。

其他部門的人員，包括行銷、法務和產品團隊，規定稍微比較寬鬆，但每周還是要至少到辦公室三天。公司其他類別的工程師，每三個月只要來辦公室至少10天就行。

Salesforce本月份已經裁員300人，今年1-6月裁員700人。去年的裁員規模相當大，公司有10%的職位被裁，相當於7000人。不久前，行動派投資人(activist investors)給公司主管施壓，指出股價表現不佳，公司必須以利潤為前提，但這批「搗蛋客」的聲音現已轉趨微弱。

在疫情 封鎖期間，Salesforce和許多舊金山的藍籌科技公司(blue-chip tech firms)大力倡導遠距工作，導致舊金山成為全國辦公空間空置率最高的城市。根據商業房地產公司CBRE的數據，空置率最高的時候達到37%，幸好這個百分率已有下降。