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舊金山小商業辦公室發布新地圖 上千租售資訊全包

記者王子涵╱舊金山報導
人們可以通過地產類型、大小、位置和價格進行篩選，搜索全市的房源，該網站已於本月初上線。（取自小商業辦公室網站）
人們可以通過地產類型、大小、位置和價格進行篩選，搜索全市的房源，該網站已於本月初上線。（取自小商業辦公室網站）

希望在舊金山開店經營的小商業主，如今將有一個更便捷的工具來搜索全市超過1000個可供出租或出售的商業空間。

這份地圖由舊金山市府小商業辦公室發布。辦公室行政主任湯凱蒂（Katy Tang） 表示，人們可以通過地產類型、大小、位置和價格進行篩選，搜索全市的房源。該網站已於本月初上線。

舊金山市政小商業辦公室行政主任湯凱蒂。（取自市府網站）
舊金山市政小商業辦公室行政主任湯凱蒂。（取自市府網站）

「小商業主如今可以輕鬆地找到適合他們需求的空間。」湯凱蒂說。

小商業辦公室商業租賃專家愛利斯李（Iris Lee）表示，新工具的目的是讓小企業主能夠在全市範圍內，搜尋到符合他們需求的空間，例如零售、餐飲或辦公空間，而不必依賴經紀人或四處尋找「招租」的告示。

「這對新老業主來說都有幫助，」愛利斯李說，「許多業主已經很清楚他們心目中的空間類型和經營理念。」

湯凱蒂表示，地圖的製作歷時一年半，目的是為了相應小商業主的實際需求。曾經，愛利斯李需要親自搜索各種網站和列表，來幫助小商業主找到適合的空間，而現在這一過程已經大大簡化。

湯凱蒂說：「擁有這樣的自助服務資源，對所有人來說都是一件好事。」

湯凱蒂指出，地圖的數據來源於CoStar公司的商業地產搜索工具LoopNet。這是一個面向商業地產行業人士的付費平台。

愛利斯李補充說，儘管地圖上的房源相當全面，但她仍建議小商業主查看Craigslist等其他平台，因為一些房源只在那裡掛出。

她指出，找到合適的空間並不保證租賃協議一定會成功。業主可以向她諮詢租約談判方面的問題，也可以向小企業辦公室的許可證專家諮詢，確定該空間是否可以按照其需要的方式使用或裝修。

「對於許多對業務瞭如指掌的人來說，商業租賃協議可能是一門外語。」愛利斯李說，她的職責是幫助企業主在簽署租賃協議前提出正確的問題，以防後續的挑戰。

湯凱蒂還指出，得益於市長布里德（London Breed）的預算提案，小企業辦公室還將獲得資金聘用另一名商業租賃專家，輔助小商業主進行商業地產談判。

愛利斯李說，雖然該地圖上線不到一個月，尚未簽署任何租約，但已經有談判正在進行中。

舊金山市小商業委員會副主席祖祖尼斯（Miriam Zouzounis）表示，很高興看到小商業辦公室向新進的小商業主提供重要的工具，也包括那些希望擴大規模的商家。

她說，在該市將重點轉向經濟復甦的時候，關鍵是要確保來自各種背景和規模的商業主了解他們可以獲得的資源。

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