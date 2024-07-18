全美最後一家手工印刷廠 鑄活字、藝術家繪圖…每年只出三本書

Arion Press以純手工製作書籍。（電視新聞截圖）

坐落在舊金山 普西迪歐區（Presidio），被籠罩在海洋霧氣中的Arion Press，是世界上最令人讚嘆的印刷廠之一。它的百年印刷機發出的巨大聲響，持續訴說著不同時代的故事。

Arion Press創意總監萊利（Blake Riley）說：「對我而言，發揚一種稀有技藝是一種榮耀。」

Arion Press公共規畫總監吉歐亞（Ted Gioia）表示，Arion Press是美國最後一家從頭到尾都在同一個屋簷下以純手工製作書籍的印刷廠。他們雇用了全球所剩無幾的活字製造工（typecaster），還擁有除了史密森尼學會（Smithsonian）之外最大的金屬活字收藏量。吉歐亞說：「我們書中印刷的所有內容，都是由我們自己鑄造出來的活字印製出來的。」

聖荷西信使報（Mercury News）表示，Arion Press一年通常出版三本書，每本印製250版給支付2400元到1萬元年費的訂戶。這些書籍是收藏家眼中的瑰寶，也是文學與藝術的結合。為Arion Press的書籍繪製插圖的幾乎都是著名藝術家，包括迪本科恩（Richard Diebenkorn）、賽博德（Wayne Thiebaud）、沃克（Kara Walker）和肯特里奇（William Kentridge）。

加入愛倫坡故居磚塊

Arion Press還會將與書籍內容有關的獨一無二材料加進書中。萊利說：「去年，我們將愛倫坡（Edgar Allen Poe）紐約故居的磚塊磨碎製成木漿，然後用來製作其書籍封面。」

Arion Press的訂戶涵蓋了藏書家、藝術收藏家、矽谷億萬富豪（例如賈伯斯遺孀羅倫），他們的書籍也被蓋蒂中心、大英圖書館、史丹福大學 和加州大學 收藏。

隨著世界愈來愈數位化，人們可能認為，收藏家和圖書出版商會愈來愈少，但事實並非如此。

萊利說：「過去十年裡，從事圖書藝術工作的人有所增加。我們對這一現象的解釋是，他們是在對他們的美學生活中那些被剝奪的東西做出反應，包括觸覺、感官和親身體驗。」