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屋崙治安敗壞 紐森增派120名州警協助執法

編譯林思牧／綜合報導

屋崙居民最近兩年來對罪犯在此無法無天的情況已忍無可忍，阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）和屋崙市長盛桃(Sheng Tao)面臨11月的罷免公投，而州長紐森也被稱為罪惡淵藪之一。州長於日前宣布，15日起州警局增援屋崙的警力加為四倍。

舊金山紀事報報導，紐森宣布把州警局CHP(California Highway Patrol，又譯為加州公路巡警局)派給屋崙市的警察人數，從原來的42人增加到162人，也就是再加派120人。過去幾周，CHP的人員在市區各處加裝車牌閱讀照相機(license plate reader cameras)，州長先前承諾在屋崙與周邊地區一共要裝500具這種相機。

這波增派警力預期將維持四個月，主要的目標是打擊組織性零售盜竊(organized retail theft )、占據道路搞車秀(sideshows)和劫車(carjackings)。許多屋崙居民認為，本市的治安會敗壞到今天的地步，民主黨進步派的寬鬆執法政策是罪惡淵藪，紐森在2014年倡導通過的47號法案(proposition 47)，對吸毒者與偷竊金額不滿950元的竊賊從輕處置，無形中鼓勵盜賊毒蟲充斥於加州各地。

今年11月的選舉中，治安是一個主要的驅動力，被批評縱容犯罪的盛桃市長和官善貞地檢長，都很面臨被罷免公投。最近紐森不顧零售商的呼籲，不支持零售商提出的「廢除部分47號法案」的公投案，反而企圖和州議會的同黨提出另一項較寬鬆的打擊犯罪案，但他們的主意並沒有成功，不會被放在11月的選票上。

政壇人士認為，紐森為了扭轉自己「縱容犯罪」的形象，運用州長的權位使出這個增派州警局警員到屋崙的招數。官善貞目前的局勢則越發危險，連同是民主黨的紐森州長也在跟她拉遠距離。紐森在2月時宣布，將把加州國民兵(California National Guard)的檢察官員派到阿拉米達縣協助官善貞懲治罪犯。但紐森在7月10日發信給官善貞，指責官善貞沒有好好利用這項資源，因此原本的承諾撤銷(rescinded)。

紐森 屋崙 加州

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