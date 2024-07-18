地檢長謝安宜：金山毒品重罪定罪率翻倍

地檢長謝安宜表示，重罪起訴定罪的激增是多方更廣泛、相互合作共同推進的結果，從而對毒品犯罪加強打擊。（記者王子涵／攝影）

舊金山毒品 重罪案定罪比率在2024年飆升，相較近幾年的數據，翻了一倍多，代表市府在田德隆與南市場區進行的大規模且持續的毒品掃蕩行動已顯成效。

根據舊金山地檢處17日公布的數據，截止到7月中旬，地檢處已經就128起毒品類重罪案件達成定罪，罪名包括販毒、運輸受控藥品，持有毒品與槍支 等。

相較之下，去年同期有52起毒品重罪案被定罪，2022年有40起，2021年有52起，2020年有66起。

自謝安宜（Brooke Jenkins）出任地檢長後，已定罪重罪案佔總體毒品案起訴的比率連年升高，由2022年下半年的53%，2023上下半年的50%和79%，到今年上半年的91%，相較之下此前年份的平均值均低於30%，多數毒品案件以輕罪被起訴和定罪。

謝安宜表示，重罪起訴定罪的激增是多方更廣泛、相互合作共同推進的結果，從而對毒品犯罪加強打擊，與此同時增加的還有毒品巡邏的警力、逮捕和起訴。

過去一年，舊金山當地的執法者與州和聯邦的執法機構，加大了對街頭毒品交易的打擊，並開始通過由市府組建的指揮中心，和一項名為「All Hands on Deck」的聯邦行動相互協調。

「所有人都在全力以赴，每個人都在實現打擊毒品犯罪的使命。」謝安宜說。

對毒品市場部署的額外警力也引起一些人的批評，包括公設辯護人，他們特別譴責對毒品成癮者增加逮捕。批評者認為，監禁或用其他方式懲罰從過去的經驗上表明，無法減少毒癮及其有害影響，人們應該注重其根本原因。

自2022年7月上任以來，謝安宜領導的地檢處受理了1892起重罪毒品案件，並對其1662起提起訴訟。官員表示，謝安宜在完成第一個完整年度的任職時，地檢處共對899起毒品案件提起訴訟，超過自2013以來的任何一年。

然而這一速度在2024年有所放緩。官員表示，今年地檢處受理了480起案件，並提起415起指控，而去年同期有510起案件受理，458起案件被提起指控。