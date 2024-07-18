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芬太尼成癮者 街頭「入夢」呈現詭異折疊姿勢

記者王子涵／舊金山報導
芬太尼成癮者常常在街頭保持極其詭異的姿勢：兩腿直立、上身卻完全癱軟至地面，社交媒體上人們稱之為「芬太尼折疊」。（取自Reddit論壇）
芬太尼成癮者常常在街頭保持極其詭異的姿勢：兩腿直立、上身卻完全癱軟至地面，社交媒體上人們稱之為「芬太尼折疊」。（取自Reddit論壇）

芬太尼被稱為「新型毒品之王」。這種鴉片類合成藥物在2023年奪取了800多名舊金山人的生命。芬太尼成癮者常常在街頭保持極其詭異的姿勢：兩腿直立、上身卻完全癱軟至地面，社交媒體上人們稱之為「芬太尼折疊」（Fentanyl Fold）。

舊金山紀事報報導，芬太尼的影響可能是致命的。長期使用會給成癮者帶來長期的健康問題，即便是戒毒後依然存在。但人們在美國各大城市的街頭，看到芬太尼成癮者的身體以獨特的方式折疊，其原因一直難以捉摸，也很難解釋。

紀事報採訪多位芬太尼使用者和醫療專業人士，試圖更好理解該毒品對成癮者的特殊影響。

巴洛（Jeff Barlow）在過去兩年中一直使用芬太尼，他試圖解釋成癮者為何往往以如此極端的角度折疊身體。「在折疊的過程中，你的大腦和身體是衝突的。」巴洛說。

巴洛表示，這種藥物會讓人進入一種「睡眠夢境」，很多時候「你甚至不知道自己已經進入了這種狀態」。

「就像在課堂上睡著了一樣。」50歲的巴洛說，「你眨眨眼睛，20分鐘就過去而你的意識時而清醒，時而昏迷。」

2001年，巴洛在一次手術中，醫生給他開了止痛藥，隨後他便對鴉片類藥物產生依賴。他曾14次服用芬太尼過量。伴侶威廉姆斯（Karie Williams）多次用逆轉藥物Narcan救了他。威廉姆斯並不是鴉片類藥物的使用者。

舊金山加大成癮醫學教授西卡龍（Daniel Ciccarone）說：「頭部垂下是鴉片類藥物常見的副作用。」他表示，這與在枯燥的講座上睡著沒有太大區別，是一種失去知覺的感覺，但還沒有到失去意識的地步，他們還有意識。

西卡龍指出，其他的鴉片類藥物，尤其是海洛因，在服用後也會出現這種「點頭」的現象。但他指出，芬太尼的點頭現象似乎更為極端。「你看到的是昏迷，這是介於失去所有肌肉的控制並倒在地上，與保持身體直立的殘存意識的平衡點。」

芬太尼的藥效可能是海洛因的50倍，可以誘發這種「意識低點」，而這種狀態被認為是興奮的。西卡龍說：「隨著鴉片類藥物越來越強，低點也越來越深，意識、呼吸和肌肉控制能力都在下降。」

芬太尼成癮者常常在街頭保持極其詭異的姿勢：兩腿直立、上身卻完全癱軟至地面，社交媒...
芬太尼成癮者常常在街頭保持極其詭異的姿勢：兩腿直立、上身卻完全癱軟至地面，社交媒體上人們稱之為「芬太尼折疊」。（取自Reddit論壇）

另一位芬太尼使用者維特（Alan Vetter）稱，他在田德隆的街頭天天會看到折疊身體的人們。他使用芬太尼大約有一年半的時間，無數次發現自己處於這種極端的彎腰姿勢。對他來說，只有使用這種藥物，才能緩解背部和疝氣帶來的疼痛。

「這是能夠緩解的唯一辦法。」他談到使用芬太尼後的感受，「我的腰部開始抽筋，開始犯睏。於是我就開始打盹，接下來我就幾乎躺在地上了。」他表示，你最終會失去對身體的控制，被困在那裡。

舊金山加大專攻脊柱矯形外科的西奧羅吉斯博士（Dr. Alexos Theologis）認為，有些人可能是因為肌肉問題而癱倒在地。但他說，長期過多地保持芬太尼折疊姿勢會對脊柱、頸部和背部肌肉造成嚴重損傷。

「這種姿勢，非常非常致殘。」西奧羅吉斯說，「我們有研究表明，這可能是最令人喪失能力的病症之一，與癌症治療和癌症相關疼痛類似。」

他說，芬太尼折疊屬於嚴重脊柱畸形的範疇，可導致功能障礙，並可引發精神痛苦。他不確定這是否100%可逆，但物理治療和手術可以幫助人們恢復脊柱畸形後保持直立的能力。

芬太尼成癮者常常在街頭保持極其詭異的姿勢：兩腿直立、上身卻完全癱軟至地面，社交媒...
芬太尼成癮者常常在街頭保持極其詭異的姿勢：兩腿直立、上身卻完全癱軟至地面，社交媒體上人們稱之為「芬太尼折疊」。（取自Reddit論壇）

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