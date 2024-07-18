我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會打親情牌 范斯帶「戒毒」的媽媽現身 掀高潮

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

富裕又安詳小城海畔卡美爾 6成居民不想設地址

編譯林思牧／綜合報導
海畔卡美爾的Misiôn de San Carlo Borromeo福傳教堂。 (谷歌地圖)
海畔卡美爾的Misiôn de San Carlo Borromeo福傳教堂。 (谷歌地圖)

加州蒙特瑞半島(Monterey Peninsula)上，有一個富裕、安詳又迷人的小城叫「海畔卡美爾」(Carmel-by-the-Sea)。從有人在此定居到今天，這裡的房子都沒有地址，有些地方官員想給居民設地址，這寧靜的村落發出了怨聲。

洛杉磯時報報導，76歲的華裔退休軟體工程師比爾吳(Bill Woo)就是住在這裡。記者要去採訪他，卻迷路了。但吳先生早就預期會有這個結果。他出去尋找，看到了記者的車。吳先生說：「你怎麼跟任何人解釋這個現象？你的親友還以為你不想跟他們見面，不願意透露你的地址，但我們這裡就是沒地址，太不可思議了！」

多數外地人把卡美爾(Carmel)跟海畔卡美爾混為一談，但實際上兩者是有區分。卡美爾是這一帶的統稱，海畔卡美爾則是正式成立為市的一平方哩範圍。這裡風景優美，房子都非常昂貴。因為沒有地址，很多人給自己的房子取了像童話故事裡的名字，譬如「宛若天堂」(Almost Heaven)、「願想城堡」(Faux Chateau)，「請別打擾」(Go Away)。

在這裡當郵差，如果要投遞信件，沒有像電腦一樣的記憶力肯定會發瘋。因此居民必須自己去郵局取信，但多數人不以為意。

過去一百多年，居民奮力抗拒官府想設立地址的意圖，甚至威脅如果加州政府強迫給他們地址，他們要從加州獨立出去。但如今的世界，沒有地址確實造成相當重大的困難，譬如搭機要用「真實身分證」(Real ID)，這上面必須有地址，難道永遠不搭飛機了？另外，網路訂貨時沒地址怎麼送貨？行動不便者訂購的處方藥物，他們怎麼去郵局取？

吳先生指出，33年前他搬到這裡，跟銀行申請帳戶或信用卡，往往一次要花幾個小時，在電話上跟服務員解釋：我們這裡真的沒有地址。要接電話線或電腦網路，安裝技師根本找不到地方。老居民說：我們要保持這地方的寧靜，但吳先生不同意，說那是狗屎理由（It's B.S.!）。

市議會如今真的想設立地址。他們成立了一個臨時委員會，考量給每個住宅、每間商店設立真正的地址。市議員福里托（Karen Ferlito）是委員之一，她指出，設地址已不是「方便與否」的問題，有時候是性命攸關的事。譬如發生火災時，沒地址消防隊如何及時救援？

但是委員會最近做的民調，132位回答的人中，有59%說他們還是不要真地址。

加州 民調 退休

上一則

全美最後一家手工印刷廠 鑄活字、藝術家繪圖…每年只出三本書

下一則

金山周日舉辦大型音樂節 有幫助恢復市區經濟

延伸閱讀

加州污染嚴重海灘 南加這些榜上有名

加州污染嚴重海灘 南加這些榜上有名
加州灣區披薩之王 素食口味獲年度披薩榮譽

加州灣區披薩之王 素食口味獲年度披薩榮譽
拒發亞裔學員證書 民權組織訴加州按摩治療委員會

拒發亞裔學員證書 民權組織訴加州按摩治療委員會
高調抗議性別新法 馬斯克要出走

高調抗議性別新法 馬斯克要出走
充電樁嚴重不足 車主怨聲連連

充電樁嚴重不足 車主怨聲連連

熱門新聞

特勤工作人員在槍擊發生後保護川普。（美聯社）

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

2024-07-14 13:44
有報導透露，蘋果共同創辦人喬布斯的遺孀勞倫以破紀錄價格7000萬元，在舊金山太平洋高地購買一處房產。(圖取自勞倫臉書)

喬布斯遺孀出7000萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

2024-07-12 21:54
電視台直升機在機場上空拍到的景象 (灣區NBC電視截圖)

飛機冒煙 舊金山班機旅客緊急逃生 原因是鋰電池過熱

2024-07-12 20:01
2023年時任英國首相的蘇納克（右一）帶家人–妻子穆爾蒂（左一）、兩個女兒到聖塔蒙尼卡，度過一次海外家庭假期。（美聯社）

回到加州？英國前首相蘇納克 動向掀熱議

2024-07-11 02:12
傍晚四五點的結帳區大排長龍，不少消費者大量採買特價品。（記者孫愛薇／攝影）

東灣佛利蒙華人超市結束營業大拍賣 消費者掃貨折價品

2024-07-13 20:34
入夏以來熱浪不斷，加州緊急狀況應對官員提醒民眾，採取適度應對行動，以安全度夏。(取自Pexels)

熱死了…還會更熱 加州官員：3要訣保命

2024-07-11 18:35

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力