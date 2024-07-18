金山周日舉辦大型音樂節 有幫助恢復市區經濟

舊金山6月在市政中心廣場舉辦音樂節，吸引萬人到訪。（舊金山公園局供圖）

舊金山 市長布里德（ London Breed）與公園康樂局（San Francisco Recreation and Park Department）和Another Planet Entertainment （APE）娛樂公司17日共同宣布，將於本周日（21日）在市中心的內河碼頭廣場（Embarcadero Plaza）舉辦大型的免費音樂節，以吸引民眾到訪市中心，恢復市區經濟活力。

周日是未來三場免費音樂節的首場演出，將邀請世界知名音樂家，以及本地的諸多知名DJ音樂人到場，包括生於比利 時的DJ Sacha Robotti、Mz Worthy和Smalltown ，以及全國知名DJ Moody Jones和Deron Delgado。

本次音樂節也是布里德提出的恢復市中心經濟路線圖的一部分。旨在讓市區經濟變得更有彈性，並吸引全球遊客到訪。

APE 6月在市政中心廣場成功舉辦了一場戶外音樂節，活動門票全數售完，吸引了2萬5000人到訪舊金山市中心，為帶動市區經濟發展做出了巨大貢獻。

舊金山6月在市政中心廣場舉辦音樂節，吸引萬人到訪。（舊金山公園局供圖）

布里德表示，本周末歡迎成千上萬的遊客來到內河碼頭廣場，大家可以感受美妙音樂的同時，欣賞到美麗的海濱景色。為了使舊金山市中心成為一個24小時7天都充滿經濟活力，舊金山會繼續推動，以創造性的方式吸引更多人到訪，創造商機，並確保藝術文化的蓬勃發展。

舊金山公園局經理金斯伯格（Phil Ginsburg） 表示，上個月在市政中心舉行的音樂節取得了巨大成功，吸引了數萬人來到市政中心地區，使得附近的餐廳、酒店和企業受益。很高興看到另一場大型活動在城市最具代表性的內河廣場舉行。市中心音樂節不僅具有娛樂性，還創造諸多就業 機會、是促進城市經濟發展的好方法。

APE也是每年舊金山最大音樂節Outside Lands主辦方。Outside Lands每年８月在金門公園球場舉辦。去年約有22萬5000人參加。

去年9月，舊金山市議會批准了APE娛樂計畫。自2024年開始，在接下來的三年內，APE 將每年在市政中心廣場、聯合廣場和內河碼頭舉辦免費音樂會，以吸引民眾到訪。更多音樂節信息可以登陸Another Planet Entertainment 網站了解。