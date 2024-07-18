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億萬富豪批民主黨把金山治理成「化糞池」

編譯組／綜合報導
創投家薩克斯在共和黨全代會上，強烈抨擊他住家所在的舊金山面臨的嚴峻問題。(圖取自薩克斯臉書)
創投家薩克斯在共和黨全代會上，強烈抨擊他住家所在的舊金山面臨的嚴峻問題。(圖取自薩克斯臉書)

一位住在舊金山太平洋高地(Pacific Heights)的億萬富翁，在共和黨全國代表大會抱怨，舊金山已成為「一個化糞池」(a cesspool)。

舊金山紀事報報導，馬斯克(Elon Musk)在PayPal的前同事、富裕創投家薩克斯(David Sacks)日前在共和黨全國代表大會上的7分鐘演說中表示，在他的住家所在的舊金山，民主黨治理方式已將美麗城市街道，變成犯罪、無家可歸者營地與公開吸毒的化糞池。

根據房地產網站Zillow，薩克斯的房屋現在價值3900萬元，這位南非人6月曾在家中為川普舉辦一場籌款活動，籌集了約1200萬元。包括副總統被提名人范斯(J.D. Vance)在內的與會者，每人捐款在5萬至50萬元之間。

薩克斯的抨擊內容並非新鮮事，和許多保守派媒體相同，他透過與另一位富有投資人帕里哈皮蒂亞(Chamath Palihapitiya)共同主持的科技社交媒體「All-In」、批評舊金山無家可歸、犯罪及吸毒過量等問題。

其他富有科技人也加入他們的行列，抨擊舊金山問題並支持川普，其中包括馬斯克，他計畫每月向支持川普的超級政治行動委員會捐款4500萬元。其他捐款人包括加密貨幣高層、億萬富翁汶克萊沃斯雙胞胎兄弟泰勒(Tyler Winklevoss)與卡梅倫(Cameron Winklevoss)，兩人因起訴Facebook聯合創辦人札克柏格(Mark Zuckerberg)涉嫌抄襲他們的社交網路創意而知名。

馬斯克也無法忍受舊金山，並且以實際行動離開這個城市，他在社交媒體平台X發文，表示已受夠為了要進出大樓，必須躲避暴力吸毒者，他要把X辦公室搬到奧斯丁。

薩克斯在共和黨會議演講的其他內容，關於一個通常不會引起與會者共鳴的問題：外交政策。他指出，拜登總統以北約擴張言論挑釁俄羅斯入侵烏克蘭，拒絕烏克蘭所有和平的機會，包括在戰爭爆發兩個月後、達成結束戰爭的協議。

儘管部分共和黨大會代表代表可能不認識薩克斯，但許多人同意他的觀點：舊金山不再是過去的樣子，無家可歸人數仍在增加中，還有犯罪與吸毒過量等，都是這個城市面臨的嚴峻問題。

一名住在洛杉磯的共和黨代表表示，自己是拉丁裔同性戀者，舊金山是最喜歡的社區之一，但是，他甚至不會去舊金山，因為非常危險，洛杉磯與全加州的同性戀社區都注意到這點。另一名黨代表也同意薩克斯的觀點，任何灣區當地人都可見到舊金山市的情況急遽惡化，尤其在過去五年。加州共和黨主席帕特森(Jessica Millan Patterson)說，她同意薩克斯所說，大家見到一個非常美麗的美國城市正在殞落。

參與川普家族企業建設與開發部門的兒子艾瑞克(Eric Trump)在會中對加州代表團表示，他喜歡加州，並指出家族在舊金山市中心擁有兩座商業建築大樓，稱許加州是經濟強勢的州，但政客把搞砸了。

舊金山 共和黨 加州

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