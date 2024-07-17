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灣區華人遇加密貨幣騙局 資金瞬間清零

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
唐先生出於好奇，自己登入系統嘗試操作。不知道什麼原因，盤面突然一瀉千里，投入的資金瞬間幾乎清零。此為示意圖。(取自Unsplash)
唐先生出於好奇，自己登入系統嘗試操作。不知道什麼原因，盤面突然一瀉千里，投入的資金瞬間幾乎清零。此為示意圖。(取自Unsplash)

日前灣區華人唐先生分享了自己近日遭遇加密貨幣騙局的經歷。

唐先生去年3月因為工作的關係來到灣區。後來在社交求職網站LinkedIn上收到一條留言。對方自稱和唐先生是來自同一所大學的校友，兩人因此熱絡起來。後面還互相添加了社交軟體Whats App來溝通。

這位「校友」對唐先生聲稱，自己在聖地牙哥的一家設計公司做部門主管，和一家加密貨幣公司有合作項目，因而可以看到對方的後台交易數據。通過觀察交易數據發現，一些「專家」總能掐準時間入市和退出，每次收益都有18%至25%左右。對方還說和上司商議後，兩人共同投入6萬元，每次也能有10%至13%的收益。

唐先生聽到後有些心動，就請對方也介紹自己加入。對方起初不同意，表示要考慮一下。一天以後同意了，但約定唐先生必須要同意對方代為操作。在對方的指導下，唐先生開設了加密貨幣交易帳戶。對方還在唐先生帳戶中放入了1500元作為試操作資金，後面果然收益不錯。

唐先生因而放心，繼而投入1萬多元到帳戶，很快獲得逾1000元收益後又追加2萬。而對方聲稱自己和上司已經分別追加20多萬，還把交易紀錄截圖給唐先生看。

唐先生出於好奇，自己登入系統嘗試操作。第一筆操作賺了1000多元，第二筆就虧了2000多元。接下來不知道什麼原因，盤面突然一瀉千里，幾秒鐘就跌到谷底。投入的資金瞬間幾乎清零。

由於之前唐先生只投入50%的資金，帳面還有2萬多，所以馬上聯繫客服希望能取出來。但客服說因為已經爆倉，所以這2萬多也已經被轉走。

聯繫之前的「校友」，對方卻埋怨唐先生自行操作，要求他再追加2萬資金，並允諾他會再給他10萬元，保證替他操作獲得收益，彌補損失。唐先生不同意，對方就開始批評他「膽小」、「懦夫」。

唐先生特別寫下日記，自我反省：「這是借來的錢、也是我在美國生存的經濟基礎。突然一切化為灰燼，全都因為自己一個愚蠢、荒唐的決定，自作主張和不自律。」他希望能有更多的人看到引以為戒，以免重蹈覆轍。

貨幣 灣區 聖地牙哥

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