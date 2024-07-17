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名校免試政策轉彎 灣區SAT考試一位難求

編譯組╱綜合報導
灣區高中生可能需要開車數小時甚至到外州，才有辦法參加SAT考試。（電視新聞截圖）
灣區高中生可能需要開車數小時甚至到外州，才有辦法參加SAT考試。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，隨著史丹福（Stanford）大學、加州理工學院（Caltech）、哈佛大學（Harvard）和耶魯（Yale）大學等名校改變免試政策，灣區學生如果想在今年冬天大學申請截止日期前參加SAT考試，將一位難求，甚至要長途跋涉幾個小時、或到外州去考試，這令低收入學生陷入窘境。

記者最近通過大學理事會（College Board）對SAT考試中心進行搜索，結果令人沮喪。8月、10月和11月考試日期的考場在聖荷西和舊金山100哩範圍內已被預訂一空，而12月和3月考試的考場也所剩無幾。其中大部分考場都在幾小時車程之外的沙加緬度、蘇諾拉和佛爾森（Folsom）等城市。

雷克勒（Leslie Reckler）是西康曲柯士達縣聯合學校董事會（West Contra Costa County Unified school board）成員，去年秋天為了讓女兒參加考試，她來到內華達州雷諾市，這是她能找到的最近的考試中心。她不得不請假，且旅費昂貴。

大學理事會將缺乏考場的原因歸咎於，主辦學校不願意為周末考試配備工作人員和進行管理。但也有人指出監考人員工資低，以及學校放棄了考試要求。

不僅僅是 SAT。ACT負責州和聯邦項目的副總裁霍夫曼（Catherine Hofmann）也表示，加州考場數量有限是加州獨有的現象，而且主要集中在灣區，這種情況不會在全國複製。

灣區一些學區參加了 「SAT學校日 」（SAT School day）活動。在指定的一天，高三學生可以在上課時間參加考試，有些地區甚至免費提供考試。

但加州大多數學校都不參加該計畫，聖荷西州立大學考試計分和安排協調員馬迪羅斯（Lisa Madieros）說：「沒有人願意為SAT考試工作，因為他們的工資低於最低工資標準，對聖荷西州立大學來說無利可圖。」

大學理事會表示，從8月份開始，2小時多一點的監考費將提高到135元。

ACT考試也面臨名額有限問題，灣區9月和10月的考場幾乎已被預訂一空。

大學理事會負責大學入學準備評估的高級副總裁羅德里格斯（Priscilla Rodriguez）說，在即將到來的8月考試中，大學理事會將在灣區考試中心增加2500個考場座位，並在今年餘下的考試日期中，在加州的非傳統考點增加數萬個座位，這些考場已經通過了穩定的Wi-Fi連接審查。

SAT 加州 灣區

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