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亞馬遜會員日 金山FBI提醒民眾防詐騙

記者李怡╱舊金山報導
「亞馬遜會員日」（Prime Day）16日開始。(記者李怡╱翻攝)
「亞馬遜會員日」（Prime Day）16日開始。(記者李怡╱翻攝)

16日為「亞馬遜Amazon）會員日」（Prime Day），舊金山聯邦調查局(FBI)分部提醒民眾警惕電子郵件詐騙。近年來進行電子郵件詐騙手段屢見不鮮，且網路釣魚案件有所增加。

FBI提醒要留意外觀相似的假網站、社群媒體廣告，以及垃圾郵件和電話。與此同時，以色列資安公司捷邦安全軟件科技（Check Point Software Technologies）本月發布的一份報告稱，6月出現1230多個與亞馬遜相關的新網站，其中絕大多數為惡意或可疑網站。

亞馬遜全球買家風險預防總監奈浦（Scott Knapp）指出，近年來亞馬遜在會員日期間發現的騙局，主要集中在Prime會員資格和確認訂單兩個方向。

參加會員日的消費者，可以從亞馬遜的應用程式或網站確認訂單並驗證來自公司的消息。儘管可能還會有其他的詐騙行為，但在今年會員日開始前，還不清楚會以什麼形式出現。不過專家指出，每年的購物詐騙手法都很相似。

多個社群媒體購物達人分享的會員日省錢技巧表示，亞馬遜自有品牌會給出最優惠價格，包括Amazon Basics、Amazon Essentials、Ring、Kindle、Fire等，小型家電的優惠如掃地機器人、氣炸鍋會有大幅優惠。

另外，使用邀請制優惠，也就是Prime訂閱俱樂部的會員可以申請邀請，提前註冊通常很快就會收到商品折扣；尋找「限時優惠」、「僅限Prime會員」或「閃購優惠」等標誌的商品，往往也是購物省錢的技巧。

亞馬遜 Amazon 社群媒體

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