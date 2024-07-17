奶茶開啟對話 楊安澤為賴天宸參選背書

楊安澤(右)宣布為賴天宸(左)競選市議員背書。（記者王子涵╱攝影）

美國最廣為人知的亞裔 總統參選人楊安澤 （Andrew Yang）15日來到西海岸舊金山 市，與該市第11區市議員候選人賴天宸（Michael Lai）進行對話，並宣布為其競選背書造勢。

賴天宸為這場華裔政治活動家間的互動增添了獨有且有趣的元素，波霸奶茶。近100名聽眾在Ingelside社區中心吸著奶茶，聽著二人的對話，在舊金山的政壇歷史上可能尚屬首次。

楊安澤曾參加2020年的美國總統民主黨初選、後創立第三勢力「進步黨」。他希望打破目前美國兩黨對立，減少政見分裂。

他表示，受限於美國的選舉人團制度，90%區域的選民感到沒有話語權，因為區域的政治形態已定。「當你是政治領袖，你的任務不是讓51%的選民高興，而是避免黨內初選，與10%到12%的鮮明意識形態的選民保持良好關係就好。而那些真正試圖解決問題的領袖很可能會被淘汰。」

楊安澤主張實行排序選擇投票制，即選民可以不分黨派按喜好順序選擇候選人，從而遏制極端意識形態的影響。

賴天宸談到，在進行社區服務與選民對話中，談論到棘手的社會問題時所感受到的巨大壓力。楊安澤鼓勵他將壓力轉化為有意義的行動，幫助本地社區彌補公共服務的缺失，該建議也成為賴天宸當天最大的收穫之一。

「儘管我沒有影響全國的力量，但是我真的能夠對本地社區產生積極的改變。」賴天宸說。

賴天宸指出目前舊金山亞裔政治領袖代表緊缺的窘境，「十年前，我們曾擁有首位亞裔市長，11名市議員中也有5名是亞裔，而如今只剩下1位。這成為我競選、代表亞裔社區的原因之一。」賴天宸說。

賴天宸兩歲半隨著家人移民到美國，畢業於哈佛大學政治系，曾創立早期教育初創公司Tinycare，採用新的日托模式，籌集1790萬元，並擴展到舊金山灣區和亞歷桑那州共35個地點。Tinycare後來被收購，母公司的教育模式擴展到七個州。他還幫助創立Minerva大學舊金山分校。

楊安澤1960年代從台灣移民到美國，他在哥倫比亞大學法學院學習經濟、政治學和法律，44歲成立名為「為美國投資」的非營利組織，主張通過創業振興美國經濟落後或衰敗的城市。