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舊金山餐廳附加費差異大 從3%到3成不等

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山紀事報發現，舊金山餐廳附加費的差異很大，從3%到30%不等。（取自Reddit）
舊金山紀事報發現，舊金山餐廳附加費的差異很大，從3%到30%不等。（取自Reddit）

舊金山餐廳用餐，除了結帳時可能發現一、兩筆意外收費，許多餐廳還會收取強制性服務費、信用卡費或其他費用來抵銷其成本。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）發現，餐廳收取的附加費比例差異大，有些只收取3%或完全不收，有些則收取足足30%的額外費用。

加州禁止收取附加費的SB478法案本應於7月1日起生效，但餐飲業者在最後一刻獲得州長紐森（Gavin Newsom）簽署另一項SB1524法案得到特赦。如今，由於受到愈來愈多顧客的抵制，有些餐廳正在考慮是否應該取消收取附加費。

紀事報指出，舊金山餐飲業者收取的附加費比其他地方貴。一個原因是，根據舊金山的醫療安全條例（Health Care Security Ordinance），雇用20名或以上員工的商家，必須按小時提供員工醫療福利金（員工人數20人到99人的商家每人每小時為2.34元，員工人數100人或以上的商家每人每小時為3.51元），目的在幫助支付員工的健保費。

不過，勞工標準執行辦公室（Office of Labor Standards Enforcement）、金門餐飲協會（Golden Gate Restaurant Association）和紐約市飯店聯盟（New York City Hospitality Alliance）都表示，就他們所知，美國沒有任何其他縣市或轄區有類似的規定。

因為擔心提高菜單價格會造成顧客流失，許多舊金山餐廳並沒有將這項成本納入菜單價格中，而是收取3%到7%不等的附加費，來抵銷這項規定產生的成本。

但是，一些餐飲業者強烈反對這項作法。Andytown Coffee Roasters東主克拉比（Lauren Crabbe）認為，員工的健保費應被視為餐廳正常業務的一部分，因此她選擇將這筆費用納入菜單價格中。

紀事報的調查發現，這類附加費的存在已經讓許多消費者避免上館子吃飯。數據顯示，81%的受訪者認為餐廳附加費是非法的。

由於收到許多負面回饋，灣區海鮮餐廳連鎖店Pacific Catch幾個月前已經停止收取附加費，另一家餐廳Lazy Bear現在則是收取20%的服務費取代小費。Lazy Bear主廚兼老闆巴澤雷（David Barzelay）表示，這麼做可以提供員工更好的福利，而且，由於顧客是先付款再用餐，因此沒有人會對這項服務費感到不快。

對附加費感到沮喪的灣區居民海曼（Loren Heiman）開發了一個電子表格，對加州商家附加費進行了分類，資料主要來自Reddit用戶，目前已列出加州850多家商家的附加費百分比。他說：「當你去餐廳吃飯，發現要付你不知道的費用，那個感覺很糟。我們的目的是想讓人們能預先獲得訊息。」

受到海曼的啟發，紀事報也製作了一個類似的電子表格，透過電話、電子郵件、收據、菜單和網站，對100多家餐廳進行了抽樣調查，列出附加費百分比清單及其用途。

紀事報發現，同樣的附加費，每個餐廳取的名稱都不盡相同。例如，用作員工醫療福利金的附加費，有稱為雇主強制費、員工福利費，也有稱為舊金山醫療安全條例費等。

紀事報表示，他們這份清單並不全面，但包含了各式料理和各種價格的餐廳，可在消費者對餐廳附加費不滿之際，提供他們作為參考。

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