設計logo、定價…美童暑假擺檸檬水攤 學習理財必修課

網路銷售平台上有很多檸檬水攤的相關產品。(取自亞馬遜網站)

美國教育重視小朋友社會實踐能力的培養，從幼稚園開始就會有教小朋友模擬買賣東西的教學內容。到了小學階段更是鼓勵小朋友參與家務和社會活動。每年暑期的檸檬水攤和童子軍賣曲奇餅一樣，都是傳統上非常流行的培養小朋友社會能力和財商的活動。

加州 盛產檸檬等柑橘屬水果，檸檬水製作方法簡單，天熱解暑受人歡迎，很多小朋友都會利用暑假嘗試擺檸檬水攤來掙零用錢。

家住南灣的李女士兒子今年上小學四年級，一直非常喜歡拼搭樂高。李女士和先生都非常支持兒子的愛好，逢年過節也都會給兒子買樂高作禮物。但近來兒子迷上了超級瑪莉歐主題的樂高。商家的產品設計，不僅有基礎裝，還不斷推出擴展系列。兒子就不斷央求父母幫自己購買擴展系列。

李女士認為，孩子這樣隨意伸手要錢來買東西，不是個好習慣，也有意培養孩子對金錢的正確認識，就鼓勵兒子通過擺攤賣檸檬水來掙錢。開始孩子還有些猶豫，李女士就用自己小時候在學校活動中擺攤賣茶水的經歷來鼓勵兒子。小朋友終於鼓起勇氣，開始行動。

剛開始的時候，小朋友滿腦子都還在想要賣多少杯才能夠買樂高的錢。但在李女士幫助他一起製作檸檬水，設計攤位logo，討論定價的過程中，兒子居然不知不覺投入進去，不僅做出了美味的檸檬水，還制定了合理的價格。

檸檬水攤擺到家門口之後，李女士也擔心過往行人稀少，或是無意購買，就陪著孩子一起。好在路口一戶人家恰好在開派對，李女士鼓勵兒子帶著檸檬水前去推銷，成功賣出去四杯。後面路過的鄰里也非常有愛心地支持小朋友的生意，最後居然賣完了所有的檸檬水。

看到兒子趴在地上用算式一筆一筆計算自己的收益和指出，李女士十分欣慰。尤其是經過這件事之後，兒子也不再輕易就要父母給自己買幾十塊到上百塊的樂高了。

其實因為小朋友暑期賣檸檬水非常盛行，亞馬遜 等網店上都有很多檸檬水攤裝飾，水罐，圍裙等相關產品售賣。很多父母也會非常支持，甚至會親自幫助小朋友把檸檬水攤開到人流更多的公園等地段，還幫助叫賣。

加州的政策對小朋友賣檸檬水也非常友好，「沙加緬度蜂報」曾就此事諮詢加州公共事務稅費管理部，得到的答覆，是只要檸檬水攤不是在店面內，運營不超過90天，製作過程不開火，不是碳酸飲料，就不需要許可證也不需要繳稅。類似的果味飲料，牛奶 和冰茶也是一樣。