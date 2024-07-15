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川普遇刺 灣區政界一致譴責暴力

編譯組╱綜合報導
聖克拉拉縣選出的民主黨聯邦眾議員羅康納表示：「暴力在我們的民主國家中永遠不可接受。」（美聯社）
聖克拉拉縣選出的民主黨聯邦眾議員羅康納表示：「暴力在我們的民主國家中永遠不可接受。」（美聯社）

執法官員稱，前總統川普13日在賓夕法尼亞州的一次集會上遭到槍擊，顯然是一次暗殺企圖。這則消息引起灣區幾位政界人士迅速在社群媒體上譴責這起槍擊事件。

「我對向川普開槍事件感到非常震驚」，聖克拉拉縣選出的民主黨聯邦眾議員羅康納 (Ro Khanna) 在 X 上寫道：「暴力在我們的民主國家中是永遠不可接受的。我祈禱他沒有受到嚴重傷害，也為了我們深深分裂的國家祈禱。」

在官員調查槍擊事件時，其他地方領導人紛紛譴責他們所謂的「政治暴力」行為。

卡斯楚谷選出的民主黨聯邦眾議員史瓦威爾（Eric Swalwell）表示，這種暴力行為永遠不是解決問題的方法。 「今天發生的事情絕對是卑鄙的，」他在 X 上寫道。

「今天毫無意義的襲擊是令人震驚和可怕的行為，」加州眾議會共和黨領袖加拉格爾（James Gallagher）在 X 上寫道，「我們必須徹底封殺那些使用暴力來消滅政治對手的人。」

舊金山選出的民主黨加州參議員威善高(Scott Wiener) 在譴責周六的槍擊事件時，提到了1978 年舊金山前市長馬士孔尼(George Mascone) 和米爾克(Harvey Milk ) 被暗殺的事件。他在 X 上寫道：「政治暴力在我們的民主制度中沒有立足之地，而且永遠都是不正當的。」

南加州的民主黨聯邦眾議員謝安達 (Adam Schiff) 在 X 上表示，他對明顯的暗殺企圖感到「震驚」，並祝愿川普「迅速康復」。

其他加州政界人士也有類似的看法。州長紐森(Gavin Newsom) 在X 台上表示：「暴力在我們的民主制度中沒有立足之地。我的想法與前總統川普以及今天集會中受到影響的每個人同在。 」

前眾議長裴洛西(Nancy Pelosi) 在X 上表示：「作為一個家庭曾是政治暴力受害者的人，我知道任何形式的政治暴力在我們的社會中都沒有立足之地。 當我們了解有關這一可怕事件的更多細節時，讓我們祈禱今天參加前總統集會的所有人員都沒有受傷。」

加州的聯邦參議員巴特勒(Laphonza Butler) 在X 上表示：「我的思念和祈禱與前總統川普及其家人以及所有參加集會的美國人同在。我們絕不能允許政治暴力在我們的民主國家中變成可接受。」

另一位加州的聯邦參議員帕迪亞(Alex Padilla) 在X 上寫道：「無論出於何種原因，我們的政治話語中都不允許存在暴力，我們必須團結起來，在我們的民主國家中譴責暴力。 我的心與那些因這起可憎襲擊而受傷的人在一起。」

加州 川普 民主黨

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