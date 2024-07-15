「納巴味道」年度葡萄酒節 首邀華人女釀酒師

今年，不僅有四家華人釀酒廠商受邀參展，主辦方更是首次邀請華人女性釀酒師，中華元素可謂大放異彩。（朱清宜提供）

每年七月，加州 葡萄酒產地納巴谷（Napa Valley）都會舉辦為期兩周的慶祝活動，聚焦當地美食、藝術、葡萄酒等文化。而在當月的第二個周六，則是最為重要的「納巴味道」（Taste of Napa）主題活動，主辦方集中邀請當地最優秀的葡萄酒廠商，展現納巴獨有的酒魅力。今年，不僅有四家華人 釀酒廠商受邀參展，主辦方更是首次邀請華人女性釀酒師，中華元素可謂大放異彩。

愛葡酒莊（Appellations Cellar）是2024納巴味道主展區受邀的25個釀酒商之一，莊主朱清宜（Ivonne Zhu）2012年進入葡萄酒業，2015年創立品牌。至今，年產近10萬箱，產品進入五個國家。疫情 恢復後的2024年，她的產品更是進軍台灣和加拿大，用勤奮和智慧打造國際品牌。

朱清宜表示，由於「納巴味道」是邀請制，所以參展不需要繳納攤位費等費用，是給予葡萄酒社區對其品牌質量的認可。

「免費的才是最困難的。」朱清宜說。

納巴味道吸引了全球各地的納巴產區葡萄酒的愛好者。僅最低價格的150元普通票，就售出1300多張，「很成功、很順利。」朱清宜說。

朱清宜表示，作為華人女性，參加納巴谷最重要的葡萄酒文化活動，體現了釀酒社區的多樣化，被當地主流社區所接受。「如何帶著中國味蕾，走進美國市場，再推廣到全球市場，困難不少。」

她表示，華人以茶道和白酒文化為主流。喝葡萄酒的歷史儘管可追溯至唐朝，但常常被忽略。「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催。」唐朝詩人王翰在詩歌「涼州詞」中，記錄了古人釀紅酒與飲紅酒的文化。

朱清宜指出，在美華人對葡萄酒文化的理解仍然比較局限，赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）是最受華人歡迎的兩個品種，也是最為大眾化的葡萄酒品種，其他品類在華人社區的接受度不高。

她表示紅酒應與飲食相搭配，比如粵菜的口味偏清淡、上海菜偏甜、東北菜口味偏重，所以來自不同地方的華人喜歡的紅酒口味也是不盡相同的，「由於粵菜本身的味道不重，所以許多來自廣東的華人能夠接受口味比較辛辣、口感寬廣、酒精度較高的紅酒，如最能代表美國紅酒口味的仙粉黛（Zinfandel）品種。」