民主黨華人委員：川普是槍擊受害者 但他不是英雄

彭一玲（左二）表示，拜登與賀錦麗政府實現了當初競選時的承諾，幫助更多亞太裔發聲。(彭一玲提供)

刺殺前總統川普 （Donald Trump）的槍手，被聯邦調查局（FBI）確認為20歲的庫克斯（Thomas Matthew Crooks），登記為共和黨 選民。庫克斯對共和黨推舉的總統候選人痛下殺手，讓包括民主黨在內的選民都感到嘩然，加州 華裔政治活動家做出了分析。

「川普最強烈的反對者可能來自共和黨內部，他們認為是川普毀掉了真正的共和黨。」加州長期護理雇員工會（SEIU 2015）執行理事暨民主委員會委員彭一玲（Elaine Peng）說。

彭一玲指出，國會暴動事件調查委員會的主席是共和黨元老、前副總統錢尼（Dick Cheney）的女兒利茲錢尼（Liz Cheney）。川普曾轉發帖子表示，若上台後會將利茲錢尼送上軍事法庭審判。

彭一玲指出，在川普表示要報復的人中，一半以上都是共和黨的「叛徒」。

彭一玲強調，川普是槍擊案的受害者，但他不是英雄。彭一玲提到，當前聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅裴洛西，在兩年前被政治極端分子闖家錘擊后，川普曾在競選活動中大肆嘲笑受害者。「川普多年來煽動暴力，玩火自焚，對受害者沒有半點同情。」

彭一玲呼籲從聯邦到地方要加強對槍支的管理。她指出，不同與總統拜登主張禁止殺傷性武器，並對購槍者進行全面背景調查，川普此前曾表示全面支持全國步槍協會，並承諾不會對槍支採取任何行動。如此可見兩位不同的控槍理念。

彭一玲慰問此次槍擊案中所有的受害者，祝福早日康復，向遇難者致哀。她希望政府嚴懲此類惡行，加以防范，杜絕惡性事件的再次發生。

彭一玲所在的加州長期護理雇員工會代表全國約190萬的醫護工、公共服務、和物業服務的股員，而其組織的民主黨華裔助選團在加州也擁有100多名成員。