襲川事件 影響金山選民投票決定

川普遇襲後馬上躲在演講台下。（美聯社）

美國前總統川普 13日在賓州舉行的集會上遭遇暗殺未遂。聯邦調查局（FBI）表示，攻擊者是20歲的克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）。 一名目擊者在接受BBC記者採訪時表示，在事發前幾分鐘，他看到一名手持步槍的男子在屋頂上爬行。具體作案動機還在進一步調查中。

本報記者了解發現，對於舊金山 民主黨的大本營來說，事件會影響到舊金山選民對總統選舉的決定，同時也會讓當地選舉的溫和派候選人占上風，進步派受到事件的負面影響。

對灣區 民眾採訪的過程中，多數受訪者關心襲擊事件中，槍手真正的暗殺動機。因民眾質疑20歲的年輕人會有什麼政治動機，且射殺是在最短的槍擊有效距離內發生，可見殺手是個很成熟的槍手，此槍手是被哪一團體利用等。

東華社社長唐勁輝表示，川普遇襲事件後，舊金山的民主黨鐵桿粉絲不會動搖。中間搖擺不定的選民，極大可能會被川普吸粉，因謀殺前總統是個很大的政治謀殺事件，美國自1981年里根總統被謀殺以來從未再發生過類似事件。

唐勁輝對襲擊發生後特勤局的做法表示質疑。他說，川普在遇襲後手舉起來並連說了四次「戰鬥、戰鬥、戰鬥、戰鬥」 。但是按照特勤局的保護規定，在總統候選人遇襲後，特勤人員應該連接成人牆保護，不可以再做任何動作，以避免二次暴露被攻擊。這些漏洞百出的細節，是了解事件真相的關鍵。

另有不少舊金山灣區民眾認為，川普這次的遇襲事件會成為他不幸中的大幸，會因此因禍得福。對川普好感度大增，並表示，在舊金山本地官員選舉中，要更加重視公共安全。

灣區居民趙陳清表示，川普遇襲的電視畫面應該會成為一個關鍵的歷史時刻、川普頭腦如此清晰，在生死關頭不忘號召美國人繼續戰鬥下去，還一直喊著「戰鬥戰鬥戰鬥」。他說道，威脅到社會治安的不一定是來自非法入境者，而是管理好治安的一個體系。2024舊金山選舉中，民眾應該要擁護和支持那些把警察與社會安全放在首位的官員。

據BBC報導，一名男性槍手嫌疑人被特勤局人員打死，另有一名集會參與者死亡，兩人重傷。 拜登總統在事件發生後發表了簡短的電視聲明，譴責這起攻擊，並稱美國不容許這種暴力行為。事件發生後多國領導人發表的對暴力的譴責聲明，並表示這是一次惡劣的政治謀殺，是對民主政治的威脅。

聯邦調查人員稱，從一名死亡白人男性身上搜出一支AR-15型半自動步槍，槍手已被擊斃。槍手當時從集會會場旁的一棟樓上、距離川普約180米至275米，用AR式步槍發射了多達8發子彈。