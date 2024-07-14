第40屆華運會點燃聖火 傳遞自由、民主、和平

眾來賓手舉聖火圍繞僑教中心跑步一圈，傳遞自由、民主、和平的理念。（記者葛歆睿╱攝影）

第40屆金山灣區 華人運動大會聖火點燃傳遞典禮，13日在金山灣區華僑文教中心舉行，眾來賓手舉聖火圍繞僑教中心跑步一圈，傳遞自由、民主、和平的理念。

第40屆金山灣區華人運動大會聖火點燃傳遞典禮，13日在金山灣區華僑文教中心舉行，超過300人參加。（記者葛歆睿╱攝影）

當天，台北駐舊金山 經濟文化辦事處處長賴銘琪及夫人雲雯蓁、金山灣區文教中心主任莊雅淑、僑務秘書許彩鳳、僑務委員魏德珍、吳怡明、李文雄、僑務諮詢委員呂玉貞、多位社團領袖及僑胞超過300人參加聖火點燃傳遞典禮。

健身大鼓隊的震天鼓聲為典禮拉開序幕，空軍大鵬聯誼會旗隊護送中華民國 國旗入場、FASCA擔任升旗手，華運會主任委員陳朝全及賴銘琪帶領大家，先唱美國國歌並升國旗，再唱中華民國國歌。隨後，青天白日國旗在升旗歌的伴隨下緩緩升空。

陳朝全和賴銘琪帶領大家，先唱美國國歌並升國旗，再唱中華民國國歌。隨後，青天白日國旗也在升旗歌的伴隨下緩緩升空。（記者葛歆睿╱攝影）

陳朝全致詞表示，傳遞聖火是宣揚灣區華運會，讓全美的人都知道。今年聖火是從舊金山文物紀念館傳遞到沙加緬度中華會館，再到紐約北美商會的一個歡迎晚宴，南灣是第四站。希望未來有機會到各州宣導，讓更多人參與華運會，

賴銘琪代表中華民國政府感謝華運會40年來的辛勞，不斷創新，精進項目，十分用心。他說，相信華運會一定能吸引愈來愈多僑胞參加，重點不在於贏得比賽，而在於這分參與感和同場競技的感情。

弗魯恩（右）代表庫市頒發認證，感謝華運會40年來透過體育運動連結社區。（記者葛歆睿╱攝影）

莊雅淑表示，華運會走過40年，一直以來在灣區凝聚僑心，同時藉由華人運動大會讓讓更多主流社區認識台灣僑社。今年華運會聖火傳遞有三個意義：第一，象徵華運世代傳承的精神，第二，把華運精神傳到全世界，第三、向主流社會傳達台灣僑社希望自由、民主、和平的理念。

受邀出席的當地主流民選官員有，費利蒙市副市長邵陽、市議員薩爾萬（Raj Salwan）、佛利蒙聯合學區委員張雅靜、庫柏蒂諾市副市長弗魯恩（J.R. Fruen）。弗魯恩並代表庫市頒發認證，感謝華運會40年來透過體育運動連結社區。