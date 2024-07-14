金山房東驅逐房客通知 今年上半年390份創14年最少

舊金山房東今年上半年提出的驅逐房客通知，為14年來最少。（影片截圖）

數據顯示，舊金山房東 今年上半年遞交的驅逐房客通知，是2010年以來最少。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山租金 委員會（Rent Board）今年1月到6月總共收到390份驅逐房客通知，低於2023年同期的471份，而且不到疫前2019年810份的一半。

租金委員會執行董事瓦納（Christina Varner）表示，這個數字有可能被低估，因為自去年8月暫停驅逐令結束以來，房東已無需再向租金委員會遞交與不付租金有關的驅逐通知，一些房東可能也沒有按照要求遞交其他類型的驅逐通知。

房東遞交驅逐通知並不意味著房客會被立即驅逐。首先，房東必須走法庭程序，在此期間，雙方可以進行協商達成協議，但許多房客在收到驅逐通知後就會立即搬走。

房客維權人士表示，驅逐通知的趨勢通常會反映在他們實際看到的情況中。他們指出，驅逐通知數量在疫情頭兩年時保持在低點，於2022年大幅增加，但2023年又減少到784份，不到2019年總數的一半。

舊金山公寓協會（San Francisco Apartment Association）執行董事紐（Janan New）表示，舊金山的住房租賃需求已經沒有疫前那麼大。鑑於找到新房客的難度加大，加上驅逐房客必須忍受冗長的過程，使有些房東對是否應該驅逐房客猶豫不決。

紀事報表示，驅逐通知數量的減少似乎與幾種驅逐類型的減少有關。

今年上半年，只有33件的驅逐申請與違反租賃合約有關，2019年同期有286件，主要原因是房東需要花費大量時間和精力來處理；與房東或其親人搬入租賃單位有關的驅逐申請，2024年上半年有48件，2019年同期有140件；房東因為停止出租其物業的驅逐申請，2024年上半年僅有14件，2019年同期有64件。

至於其他類型的驅逐申請則和疫前一樣普遍，例如與滋擾有關的驅逐。不過，這類驅逐在2021年和2022年雖有所增加，但從2023年開始減少。