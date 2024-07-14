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全球首艘氫動力渡輪 7/19起金山灣免費試乘6個月

編譯廖宜怡／綜合報導
全球第一艘氫動力商業客運渡輪將在舊金山灣試運行， 19日起免費供民眾搭乘六個月。(美聯社)
全球第一艘氫動力商業客運渡輪將在舊金山灣試運行， 19日起免費供民眾搭乘六個月。(美聯社)

為了逐步淘汰柴油動力船隻、減少地球暖化造成的碳排放，全球首艘氫動力（hydrogen-powered）商業客運渡輪即將在舊金山灣開始運行。

美聯社報導，從本月19日起，這艘名為MV Sea Change、長70呎的渡輪，將在舊金山41號碼頭和市中心渡輪碼頭之間的海岸接送乘客，每次最多可載75名乘客。這項實驗計畫將免費試行六個月。

舊金山灣區水上緊急交通管理局（San Francisco Bay Area Water Emergency Transportation Authority）主席萬德曼（Jim Wunderman）說：「這項計畫的影響將十分深遠，這項計畫只是起點。如果運作結果成功，本地、全美乃至於其他國家，未來將可看到更多這類船隻。」

美聯社表示，MV Sea Change可航行約300海哩，航行16個小時後需要充電，它的電池是透過電化學反應（electrochemical reaction）將氧氣和氫氣結合在一起產生電力，排放出的副產品為水。

官員表示，海運業排放的溫室氣體約占全球溫室氣體總排放量的3%，雖然比汽車、卡車、鐵路或空運少，但仍然可觀，而且還在持續增加中。有了氫動力船隻，可以幫助淨化海運業。

燃料電池與氫能源協會（Fuel Cell & Hydrogen Energy Association）主席暨執行長沃拉克（Frank Wolak）表示，這艘氫動力渡輪的意義重大，因為要減少船隻排放溫室氣體是很難的。

沃拉克說：「它真正的價值可以從全球各地有多少渡輪中看出。它的潛力是巨大的，是開始降低港口碳排放的起點。」

支持者也希望，氫燃料電池最終能為貨櫃船隻提供動力。負責監管商業航運的國際海事組織（International Maritime Organization）希望，船隻的溫室氣體排放量能在本世紀中期減少一半。

不過，環保組織指出，氫氣本身也會帶來汙染和氣候風險。目前全球每年生產的氫氣是使用天然氣產生，主要是煉油廠和化肥製造廠排放的。康乃爾大學和史丹福大學的新研究發現，大部分氫氣生產都會排放二氣化碳，意味著氫燃料交通還不能被視為清潔能源。

舊金山 史丹福大學 灣區

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