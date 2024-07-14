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馬斯克改造X 舊金山辦公室部分轉租 總面積達46萬平方呎

編譯組／綜合報導
馬斯克擁有的X總部位於舊金山市場街上，是一棟近百年歷史的裝飾藝術風格建築。（翻攝自Google Map）
馬斯克擁有的X總部位於舊金山市場街上，是一棟近百年歷史的裝飾藝術風格建築。（翻攝自Google Map）

舊金山標準報（San Francisco Standard）報導，在2022年斥資440億美元收購Twitter之後，馬斯克（Elon Musk）就開始了對公司的改造：首先是大規模裁員，然後，是網站降級和出售紀念品。現在，該公司正尋求處理舊金山總部的大部分資產。

房地產公司仲量聯行（JLL） 證實已受聘代表該公司，Twitter（現名X）正在轉租其位於市場街1355號的 「多餘空間」，總樓地板面積達46萬平方呎。

此前有報導稱X將轉租整個舊金山總部，但JLL發言人隨後表示這是不正確的。相反，該公司將繼續租用部分辦公空間，在過去兩年的大部分時間裡，公司剩餘的骨幹員工一直在積極使用這些空間。

在2022年斥資440億美元收購Twitter之後，馬斯克正尋求出售舊金山總部的...
在2022年斥資440億美元收購Twitter之後，馬斯克正尋求出售舊金山總部的大部分資產。(資料照片)

去年完成收購後，馬斯克命令公司所有員工親自返回工作崗位。在匿名求職平台Blind上經過驗證的X公司現任員工本周表示，「人力資源部門會跟蹤員工徽章數據」，「舊金山員工必須『返回辦公室』。但他們裁掉了很多人，沒有使用很多空間」。

目前尚不清楚X員工目前在大樓內占用了多少空間。

截至發稿前，該公司網站上的招聘信息顯示，舊金山以及X在全球各地（包括歐洲、亞洲和中東）的其他衛星辦公室有多個職位空缺。

X公司在舊金山中市場街（Mid-Market ）區擁有近百年歷史的裝飾藝術（Art Deco）風格建築中，租用了約80萬平方呎的辦公空間，租約將於2026年和2028年到期。

X的業主Shorenstein Properties的代表沒有回應置評請求。雙方此前曾因數百萬美元的未付租金而打官司，但 Shorenstein已於今年3月撤訴。

馬斯克在一條推文中把舊金山市中心比作 「被遺棄的殭屍末日」（derelict zombie apocalypse）。不過，在之前的一篇文章中，他承諾公司將繼續留在這座城市，即使有人鼓勵公司搬走。

據彭博社（Bloomberg）報導，就在今年1月，馬斯克承諾在德州奧斯汀市（Austin, Texas）新成立一個100人的辦公室，負責監管社交媒體平台上的內容。

中市場商業協會（Mid-Market Business Association）執行董事吉布森（Steve Gibson）說，與馬斯克在X公司方面的大多數舉動一樣，該公司在舊金山的未來發展仍不明確。

他承認，從短期來看，X退出或撤出舊金山可能是一個負面影響，但如果能結束長期存在的 「我願意還是不願意 」的爭論，則可能是一個積極的影響。

吉布森說：「有一個積極主動、願意留在這裡的人加入，總比大家都不知道發生了什麼事的租戶要好。」

舊金山 馬斯克 租金

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