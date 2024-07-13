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舊金山希爾頓聯合廣場、Parc 55飯店退場 物業價值狂跌10億

編譯組／綜合報導
根據房地產數據公司報告，因舊金山旅遊業復甦緩慢，希爾頓聯合廣場飯店和Parc 55飯店價值大幅減低。（電視新聞截圖）
根據房地產數據公司報告，因舊金山旅遊業復甦緩慢，希爾頓聯合廣場飯店和Parc 55飯店價值大幅減低。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據一份最新報告稱，舊金山最大的兩家飯店，希爾頓聯合廣場飯店（Hilton Union Square）和Parc 55飯店，其價值損失了10億元，原因是舊金山至關重要的旅遊業復甦進程過於緩慢。

根據房地產數據公司Trepp的數據，Kroll債券評級機構對這兩家飯店的估值為5億5380萬元，低於2016年的15億6000萬元。

去年，Park Hotels & Resorts的所有者放棄了位於O'Farrell街333號、擁有1921間客房的希爾頓聯合廣場飯店。這是全市客房數最多的飯店。以及位於Cyril Magnin街55號、擁有1024間客房的Parc 55，是全市客房數第四多的飯店。Park Hotels表示，該市旅遊業從疫情相關挑戰中恢復過來可能需要到2030年，因此不再值得支付這些飯店的 7億2500萬元抵押貸款

據舊金山商業時報（San Francisco Business Times）率先報導，房地產經紀公司Eastdil Secured目前已受僱出售這些飯店，截止日期為9月1日。如果不出售，飯店將進入法拍（foreclosure）程序。

根據債券持有人的報告，在2023年3月至2024年3月期間，希爾頓聯合廣場飯店的入住率僅為53%，日均房價為251.26元；而Parc 55飯店的入住率為50.9%，日均房價為246.94元。

根據數據公司STR的季節性調整數據，這些入住率低於舊金山的整體飯店入住率，後者在55%至70%之間。

去年的旅遊數據有所改善。但馬士孔尼中心（Moscone Center）今年的會議預訂情況較差。這對希爾頓聯合廣場飯店和Parc 55等高度依賴商務旅客和團體預訂的大型飯店來說，尤其不是一個好兆頭。

舊金山的其他飯店也受到了影響。根據最近的評估，位於Clay街424號的Club Quarters飯店損失了4000萬元，相當於其價值的四分之一。

位於Kearny街750號、擁有544間客房的金融區希爾頓飯店的業主今年1月拖欠了9700萬元的貸款。

與Parc 55相隔幾個街區的前Westfield舊金山中心（Westfield San Francisco Centre）購物中心也處於違約狀態，據報導，儘管已經簽訂了七份新租約，在2016年至2023年期間該購物中心的價值損失了9億1000萬元。

舊金山 貸款 房地產

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