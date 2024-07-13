體育賽事開支列籌款 楊馳馬也被調查

州眾議員楊馳馬頻繁使用體育賽事，以及包括朋友和家人出席的活動作為籌款活動，受到FPPC調查。（取自IG）

據舊金山 標準報（San Francisco Standard）報導，楊馳馬（Matt Haney）在舊金山49人隊（49ers）比賽、百老匯演出和其他體育賽事中舉行狂歡式競選籌款活動，將公務與娛樂混為一談，這讓這位州眾議員 陷入了一些麻煩之中。

在標準報報導了這些不尋常的籌款活動後，加州 公平政治行為委員會（FPPC）本周對楊馳馬的競選活動展開了調查。

自去年年初以來，楊馳馬在49人隊門票上花費了超過6萬5000元的競選資金。在楊馳馬觀看舊金山巨人隊（San Francisco Giants）、金州勇士隊（Golden State Warriors）和百老匯演出 「獅子王」（The Lion King）時，他的競選團隊也花費了數千元購買門票、食物和飲料。

楊馳馬最近的許多捐贈者表示並未被邀請觀看比賽，這讓人對誰參加了比賽產生了疑問。

FPPC發言人表示，該政治監督機構的執法部門正在調查 「涉嫌不當使用競選資金的行為」，FPPC執法部門助理主管伯頓（Christopher B. Burton）在7月8日的一封信中向楊馳馬通報了調查情況，稱旨在調查其可能違反州「政治改革法」（Political Reform Act）的行為。

調查人員將審查楊馳馬2022年和2024年的眾議員競選活動，以確定是否存在不當使用競選資金以及與擔任公職相關的其他支出的情況。

楊馳馬的競選律師Amber Maltbie 在一份聲明中說：「楊馳馬議員的競選委員會完全遵守了競選財務法，我們相信FPPC也會得出同樣的結論。」

代表舊金山東半部的楊馳馬在加州州務卿處披露的競選信息中，將他所有的體育活動開支都列為 「籌款」。但目前尚不清楚誰參加了這次活動，也不清楚籌到了多少錢。

多位競選專家表示，楊馳馬頻繁使用體育賽事，以及那些包括他的朋友和家人出席的活動作為籌款活動，是不尋常的。

聯邦選舉委員會前主席Ann Rave在接受採訪時說：「你不能用競選資金為自己或家人度假或看球，這絕對不合法。我不常去看球賽，但這似乎太過分了。」

楊馳馬的政治顧問Elizabeth Power上個月在接受採訪時為他在這方面進行了辯護，她告訴標準報：「在體育賽事上舉辦籌款活動與在餐廳、酒吧或其他出租場地舉辦籌款活動沒有什麼不同。民選官員在本選區的體育賽事和其他文化活動中舉辦籌款活動很常見，這些籌款活動通常都很成功，因為人們喜歡參加這些活動。」