我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

12寶爸馬斯克不滿足 遭爆想「捐精」發展火星人口

想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

體育賽事開支列籌款 楊馳馬也被調查

編譯組／綜合報導
州眾議員楊馳馬頻繁使用體育賽事，以及包括朋友和家人出席的活動作為籌款活動，受到FPPC調查。（取自IG）
州眾議員楊馳馬頻繁使用體育賽事，以及包括朋友和家人出席的活動作為籌款活動，受到FPPC調查。（取自IG）

舊金山標準報（San Francisco Standard）報導，楊馳馬（Matt Haney）在舊金山49人隊（49ers）比賽、百老匯演出和其他體育賽事中舉行狂歡式競選籌款活動，將公務與娛樂混為一談，這讓這位州眾議員陷入了一些麻煩之中。

在標準報報導了這些不尋常的籌款活動後，加州公平政治行為委員會（FPPC）本周對楊馳馬的競選活動展開了調查。

自去年年初以來，楊馳馬在49人隊門票上花費了超過6萬5000元的競選資金。在楊馳馬觀看舊金山巨人隊（San Francisco Giants）、金州勇士隊（Golden State Warriors）和百老匯演出 「獅子王」（The Lion King）時，他的競選團隊也花費了數千元購買門票、食物和飲料。

楊馳馬最近的許多捐贈者表示並未被邀請觀看比賽，這讓人對誰參加了比賽產生了疑問。

FPPC發言人表示，該政治監督機構的執法部門正在調查 「涉嫌不當使用競選資金的行為」，FPPC執法部門助理主管伯頓（Christopher B. Burton）在7月8日的一封信中向楊馳馬通報了調查情況，稱旨在調查其可能違反州「政治改革法」（Political Reform Act）的行為。

調查人員將審查楊馳馬2022年和2024年的眾議員競選活動，以確定是否存在不當使用競選資金以及與擔任公職相關的其他支出的情況。

楊馳馬的競選律師Amber Maltbie 在一份聲明中說：「楊馳馬議員的競選委員會完全遵守了競選財務法，我們相信FPPC也會得出同樣的結論。」

代表舊金山東半部的楊馳馬在加州州務卿處披露的競選信息中，將他所有的體育活動開支都列為 「籌款」。但目前尚不清楚誰參加了這次活動，也不清楚籌到了多少錢。

多位競選專家表示，楊馳馬頻繁使用體育賽事，以及那些包括他的朋友和家人出席的活動作為籌款活動，是不尋常的。

聯邦選舉委員會前主席Ann Rave在接受採訪時說：「你不能用競選資金為自己或家人度假或看球，這絕對不合法。我不常去看球賽，但這似乎太過分了。」

楊馳馬的政治顧問Elizabeth Power上個月在接受採訪時為他在這方面進行了辯護，她告訴標準報：「在體育賽事上舉辦籌款活動與在餐廳、酒吧或其他出租場地舉辦籌款活動沒有什麼不同。民選官員在本選區的體育賽事和其他文化活動中舉辦籌款活動很常見，這些籌款活動通常都很成功，因為人們喜歡參加這些活動。」

舊金山 加州 眾議員

上一則

屋崙市長盛桃質疑FBI突襲時機 造成罷免影響

下一則

電腦鋰電池過熱冒煙 飛機旅客緊急逃生

延伸閱讀

馬斯克買下X後 舊金山辦公室正在轉租

馬斯克買下X後 舊金山辦公室正在轉租
蘋果Vision Pro叫好不叫座 今年恐賣不到50萬部

蘋果Vision Pro叫好不叫座 今年恐賣不到50萬部
野狼咬傷女童 動物官：不是為保護幼崽

野狼咬傷女童 動物官：不是為保護幼崽
深陷財務螺旋… 金山水費、汙水處理費 20年內將漲2倍

深陷財務螺旋… 金山水費、汙水處理費 20年內將漲2倍
金山市長第3次辯論 佩斯金缺席

金山市長第3次辯論 佩斯金缺席

熱門新聞

一名門蒙洛公園市女子冒充「富有投資者」，在矽谷一些最昂貴的社區免租居住，被判處一年監禁。（谷歌街景）

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房

2024-07-06 13:13
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-08 22:49
加州死亡谷國家公園7日高溫飆破華氏128度，一名機車騎士不堪過度曝曬身亡。死亡谷附近「極端高溫」警告路標。(美聯社)

死亡谷高溫飆破128℉ 加州車友過度曝曬身亡

2024-07-08 12:45
有報導透露，蘋果共同創辦人賈伯斯的遺孀勞倫以破紀錄價格7000萬元，在舊金山太平洋高地購買一處房產。(圖取自勞倫臉書)

賈伯斯遺孀出7千萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

2024-07-12 21:54
2023年時任英國首相的蘇納克（右一）帶家人–妻子穆爾蒂（左一）、兩個女兒到聖塔蒙尼卡，度過一次海外家庭假期。（美聯社）

回到加州？英國前首相蘇納克 動向掀熱議

2024-07-11 02:12
電視台直升機在機場上空拍到的景象 (灣區NBC電視截圖)

飛機冒煙 舊金山班機旅客緊急逃生 原因是鋰電池過熱

2024-07-12 20:01

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷