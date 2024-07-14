市長話金山／E提案警政改革 仍需議會支持

舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長辦公室提供）

親愛的讀者們：

自從選民在3月通過了E提案以來，我的辦公室和舊金山 警察局一直在通過起草新指令，並在我的新預算 中包括撥款用以實施這些改變。實施E提案的兩個關鍵元素正在警察委員會和市議會內向前推進。

舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長辦公室提供）

為實施E提案允許的新政策，使更多警員在街上巡邏並讓警員逮捕違法者，舊金山警察局已經引入了新的部門一般指令以供警察委員會批准。雖然選民批准了這些政策，但警察委員會仍需在選民批准的範圍內通過這些部門一般指令：

•允許警員在可以安全情況下，積極追捕犯下重罪和暴力輕罪的疑犯，包括零售盜竊、汽車盜竊和汽車入室盜竊。

•消除重複和過多的撰寫報告要求，讓警員回到街上。

•警員可以使用監視器等技術解決方案來記錄事件訊息，而不必返回區警察局填寫文件。

舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長辦公室提供）

為了資助E提案批准包括公共安全監視器和無人機技術等新科技，我在建議預算中包括了370萬元撥款，尚待市議會批准。E提案的撥款將用於一次性設備購買資金，包括擴展公共安全監視器網路和購買無人機以協助調查或在緊急情況下作為首次回應。提案還將資助持續的技術營運，這包括數據管理、影片管理、數據分析軟體或現有監視器網路的保養。

舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長辦公室提供）

透過引入其他技術，舊金山看到了公共安全方面的改進。這包括市內的自動車牌讀取器。雖然這與E提案無關，但這些讀取器已經促進大量逮捕，並代表了我使用科技來打擊犯罪並支持警員逮捕的做法。

舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長辦公室提供）

這些新公共安全策略的擴展將幫助舊金山繼續優先考慮和推動公共安全進展。在2024年的首六個月中，舊金山的犯罪率創下10年來的新低。與2018年我上任前的同期相比，暴力犯罪 下降了26%，財產犯罪下降了40%。

透過騰出警員的時間，使他們能夠用更多時間在社區內，並提供更高效率的工具來追究犯人責任，使舊金山更加安全。我們已經看到了這些技術可以幫助逮捕和起訴。

我們正以廣泛的策略來應對公共安全，包括增加執法和問責，但也在替代警務的方案和減少暴力計畫等撥款。公共安全沒有單一的解決方案或策略，其涉及從各個角度應對，在我們繼續推動正義並實施改革同時，使所有人感到安全。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德