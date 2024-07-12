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100元測基因得到「百分百華人」答案 她震驚

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
張太太測試結果從99%中國血統變成100%，原先1%的韓國血統憑空消失了。（受訪者提供）
張太太測試結果從99%中國血統變成100%，原先1%的韓國血統憑空消失了。（受訪者提供）

據「新聞周刊」報導，25歲的加州華裔女子Shirley Huang花費100元購買了基因測序公司23&Me的測試，希望了解更多關於自己先祖的信息。當她把測試結果上傳到社媒平臺台之後，引起巨大迴響。

Shirley Huang目前生活在加州，但在夏威夷出生和長大，她的父母是從中國移民到美國。基因測試的結果顯示她是百分百的華人，而且所有的先祖都來自於同一個地區—「廣東省」。她在社媒平台寫道：「我花了100塊，不是需要23&Me來告訴我：我是百分百華人。」她的這條社媒發言得到了35萬5000人點讚，被240萬人看過。

Shirley Huang表示自己對結果還是非常震驚的，因為中國周邊有很多其他國家。她本以為自己會有來自不同亞洲國家的基因：「我不知道基因測試還能得到百分百的結果。」她想通過測試了解更多關於先祖的原因，是因為父母並不知道太多這方面的事，而她的祖父母在自己出生之前就去世了，她也沒有先輩的任何照片。

Shirley Huang對於百分百結果的質疑也獲得了很多共鳴，有些網友留言表示，在基因先祖測試方面「從未見過100%的結果。」也有人表示，Shirley Huang的結果並不少見，著名脫口秀主持人歐布萊恩（Conan O’Brien)就在節目中說過，自己的基因測試結果是百分百愛爾蘭人。

其實想了解自己先祖更多的人不在少數，南灣居民張先生夫婦好幾年前就做過相同的測試，當時是作為新年禮物互相贈送給對方。在測試套裝的試管中按照要求吐入唾液，寄回該公司，很快就可以在線查詢測試結果。

張太太回憶，當時要看結果的時候還有些緊張，結果一看結果也是非常意外。結果顯示：張太太是99%的中國血統、1%的韓國血統；張先生是99.99%中國血統。當時兩人猜想，應該是美國公司收集的亞裔血統樣本有限，所以沒有辦法測試出更詳細的結果。

近日因為Shirley Huang的新聞，又聽說該公司有更新數據庫，張先生夫婦再次登陸公司網站，發現測試結果有所變化。夫婦兩人的結果都變成100%中國。張太太之前1%的韓國血統莫名消失了，張先生此前百分之零點幾的來自廣東的血統也不見了。

相比之前的測試結果，目前的測試結果有詳細到中國各省。對照族譜，雖然也可以說得通，但和之前結果的差異，好像讓人經歷了一次小小的身分危機。

加州 華人 亞裔

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