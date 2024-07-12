舊金山生育自由提案 納11月公投

參與支持「舊金山生育自由法案」的女性領袖。（記者李怡／攝影）

「舊金山 生育自由提案」將納入今年11月公投選票，以確保在全國其他地方司法限制生育自由情況下，舊金山和外州來尋求保護的女性的生育權利得到保障。

這項提案提議，為在舊金山尋求墮胎 服務和生育保健的婦女制定一系列保護措施，包括確保不與加州 以外的司法管轄區共享任何信息。因為這些信息可能被用來起訴患者或生育保健提供者。自羅訴韋德案廢除以來，目前全國有14個州已禁止墮胎，另外7個州也有重大限制。

提案還要求在舊金山全市範圍內張貼有關墮胎和緊急避孕的標牌，特別是在宗教機構附屬生育中心外。反對這一提案的舊金山當地居民向本報表示，提案是對宗教信仰攻擊。

支持者認為提案是必要的，如川普當選總統，保守派要實施「2025計畫」，呼籲在聯邦層面消除所有對墮胎的支持。

市長布里德最近在記者會上表示，生育自由是舊金山歷史性的政策制度。今年11月，選民可以透過投票支持「舊金山生育自由提案」來保護所有居民的基本權利。這項新提案旨在確保婦女的生育自由和權利，在全國各地的司法管轄區限制生育自由的情況下，在舊金山能繼續受到保護。

如果公投提案在11月獲得選民批准，將加強舊金山市保護舊金山婦女生育自由的工作。

舊金山支持提案的女性領導者認為，難以想像有勢力在阻止婦女對自己的身體做出決定。希望讓此提案確保舊金山女性獲得生育服務和墮胎的權利，同時也向全國發出一個明確的信息，即舊金山繼續在支持生殖權利方面處於領先地位，不會容忍任何程度的破壞。

「舊金山生育自由提案」將加強長期以來墮胎和生育服務的可及性，並制定新的要求。提案支持婦女生殖自由和權利的領導者，包括提供全面的生殖健康服務，例如避孕、墮胎、體外受精以及準確完整的醫療信息。