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南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

3天刺破17車輪胎 Waymo計程車拍下犯案的灣區男

編譯組／綜合報導
舊金山地檢長表示，一名男子上個月割破了17輛Waymo自動駕駛計程車的輪胎。（電視新聞截圖）
舊金山地檢長表示，一名男子上個月割破了17輛Waymo自動駕駛計程車的輪胎。（電視新聞截圖）

舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，舊金山地方檢察長周四（11日）表示，一名男子上個月割破了17輛Waymo自動駕駛計程車（robotaxis）的輪胎。這些高科技車輛的攝像頭拍攝到的畫面導致了他的被捕。

36 歲的伯頓（Ronaile Joshua Burton）在周三（10日）的傳訊中對破壞他人財產的指控表示不認罪。地方檢察長辦公室稱，伯頓在6月24日至6月26日期間對Waymo自駕計程車進行了破壞。每項指控的破壞金額均超過400元。

Waymo發言人表示，在某些情況下，當伯頓被指控劃破車胎時，車內還有乘客。發言人補充說，公司正在尋求損害賠償。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）在一份聲明中說：「在舊金山，破壞他人財產的行為不會得不到解決。」

謝安宜還稱，這些事件與另一起案件有關。伯頓被指控用刀劃破了一輛由三輛車組成的Waymo車隊（caravan）的輪胎。Waymo車上的攝像頭也拍攝到了這起事件的畫面。

在檢察官成功辯稱伯頓構成公共安全風險後，伯頓被禁止保釋。他的下一次出庭定於周五（12日），屆時將進行監護狀況聽證。預審（preliminary hearing）定於 7 月 23 日進行。

伯頓在 LinkedIn 上的個人資料顯示，他在TikTok上是一名 「舞者-笑星-時尚健身達人」。州記錄顯示他擁有有效的保安執照。

舊金山警察局（SFPD）稱，破壞行為發生在以下日期和地點，一些地點有多輛汽車被毀：

6月24日：下午6時37分在第七街和Brannan街交匯處，下午6時45分在第四街和第五街之間的Brannan街，下午6時50分第三街與Stevenson街交匯處，下午6時57分在Van Ness大道和O'Farrell街交匯處，晚上8時06分在內河碼頭（Embarcadero）單元街區 。

6月25日：下午3時05在Sutter街和Gough街交匯處，下午3時49在Greenwich街1500號街區，下午4時16分在 McAllister街和Fillmore街交匯處，下午6時14分在Main街和Folsom街交匯處，下午6時44分在Sutter街和 Leavenworth街交匯處， 晚上8時02分在Embarcadero街和Howard街交匯處，晚上8時29分在Mason街和Geary 大道，晚上9時16分在Hawthorne和Harrison街，晚上11時01分在Lincoln Way和19th 大道。

6月26日：上午12時06分在Leavenworth街和Union街交匯處，上午12時22分在Octavia Blvd，凌晨1時19分在 Townsend和Fourth街。

舊金山 自駕 TikTok

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