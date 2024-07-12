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迎總統大選 聖縣選務處招聘2000人

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
選舉專員安能為申請人解釋申請程序。（記者徐蓓蓓／攝影）
選舉專員安能為申請人解釋申請程序。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖他克拉拉縣選務處11日在選務處大廳舉辦招聘會，為11月5日即將到來的總統大選招聘選舉中心工作人員。聖他克拉拉縣是北加州人口最多的縣，選務處計畫為本次大選招聘2000名臨時工作人員。

聖縣代理選務官莫瑞雷（Matt Morales)表示，選務處已經做好準備迎接忙碌的選舉季：「縣境內各處選舉中心都有很多不同的職位虛位以待。申請人在招聘會上可以現場申請和接受面試。」

11日當天，選務處所在的聖荷西市溫度達到最高華氏99度，依然有逾150名申請人來到招聘會現場參加面試。申請人到達選務處後先登記，然後有工作人員簡單說明流程和要求，接著進入到面試大廳面試，面試結束後再與人事部門工作人員洽談。面試結果會儘快以郵件或電話的方式通知到申請者。

剛剛從面試大廳走出來的申請人范齊然（Kiran Vanuy)說，自己是今年畢業的大四學生。這是個幫助自己增長人際溝通能力的好機會又可以幫助到別人，所以前來申請。他表示，面試官都相當和善，有耐心對他解釋自己職位的職責範圍、工作時間和培訓內容等。

選務處表示目前開放的職位主要是選舉中心負責人、選舉中心助理以及義工崗位，8月15日後還會開放選務處計票相關的職位。選舉中心負責人需要接受四天的培訓、助理是半天的培訓、義工是半天的培訓。選舉中心負責人的報酬26.58元/每小時，助理是25.96元/每小時，義工每天有90元的補助、選舉日當天有115元。有些選舉中心會開放11天，而有些只開放4天。選舉日之前的工作時間是早8時到晚6時，選舉日當天是早6時到晚上11時。

選務處表示2000人是一個很大的數字，除了此次的招聘會外還會通過更多深入社區的招聘活動來招募工作人員；同時也有邀請過去曾經為選舉中心工作過的人員再次加入本次大選的工作。與此同時，有意申請者可以隨時通過www.sccvote.org/now_hiring遞交工作申請。

選舉專員安能（Colleen Annen)表示，非常歡迎有雙語能力的申請者，有中文能力的申請人是選務處非常希望能招聘的人才。有雙語能力的申請者不僅在申請中有優勢，報酬也會更高。選舉中心負責人的職位要求有一年工作經驗，還必須是加州註冊選民。選舉中心助理可以是加州註冊選民，也可以是綠卡持有者，但也需要有一年工作經驗。義工只要求是加州註冊選民或綠卡持有者，工作時間也更靈活。

范齊然希望通過參與選舉中心的工作增長人際溝通能力的好機會和幫助到更多的人。（記者...
范齊然希望通過參與選舉中心的工作增長人際溝通能力的好機會和幫助到更多的人。（記者徐蓓蓓／攝影）

加州 註冊選民 綠卡

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